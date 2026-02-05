Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Уиткофф назвал главное условие для достижения мира

Уиткофф: диалог России и США на высоком уровне имеет решающее значение для мира
Romina Amato/Reuters

Возобновление диалога российских и американских военных на высоком уровне имеет решающее значение для достижения мира. Об этом спецпосланник президента США Стивен Уиткофф написал в социальной сети X по итогам трехсторонних встреч России, США и Украины в Абу-Даби.

«Соединенные Штаты и Россия также договорились установить диалог военных под руководством генерала Алексуса Гринкевича, командующего Европейским командованием США. Этот канал связи был приостановлен до начала конфликта и имеет решающее значение для достижения и поддержания мира», — сообщил Уиткофф.

4–5 февраля прошла трехсторонняя встреча российских, украинских и американских переговорщиков. Делегацию России возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба армии Игорь Костюков. Соединенные Штаты на переговорах представляли специальный посланник президента Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер, который является зятем президента США. Украина отправила в ОАЭ руководителя офиса президента Кирилла Буданова, а также секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и других представителей власти.

Ранее Трамп предрек скорое урегулирование конфликта на Украине.
 
Теперь вы знаете
Ядерный договор России и США, обмен пленными с Украиной и закрытие Telegram: главное за 5 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!