Уиткофф назвал главное условие для достижения мира

Уиткофф: диалог России и США на высоком уровне имеет решающее значение для мира

Возобновление диалога российских и американских военных на высоком уровне имеет решающее значение для достижения мира. Об этом спецпосланник президента США Стивен Уиткофф написал в социальной сети X по итогам трехсторонних встреч России, США и Украины в Абу-Даби.

«Соединенные Штаты и Россия также договорились установить диалог военных под руководством генерала Алексуса Гринкевича, командующего Европейским командованием США. Этот канал связи был приостановлен до начала конфликта и имеет решающее значение для достижения и поддержания мира», — сообщил Уиткофф.

4–5 февраля прошла трехсторонняя встреча российских, украинских и американских переговорщиков. Делегацию России возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба армии Игорь Костюков. Соединенные Штаты на переговорах представляли специальный посланник президента Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер, который является зятем президента США. Украина отправила в ОАЭ руководителя офиса президента Кирилла Буданова, а также секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и других представителей власти.

Ранее Трамп предрек скорое урегулирование конфликта на Украине.