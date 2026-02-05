«Надо уйти от уборщиц»: в ТПП объяснили, почему России не нужны мигранты

В России необходимо автоматизировать процесс труда и создавать высокооплачиваемые рабочие места, а не использовать дешевый рабочий труд мигрантов. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.

«Сказать, что объективно нам не хватает именно мигрантов, иностранцев, — это неправда. Нам не хватает высококвалифицированных и высокопроизводительных рабочих мест. Даже на месте дворников нам нужны работники комплексной уборки, которые могут управлять техникой малой механизации, могут заменить тракториста на малом тракторе, использовать технику, чтобы один человек заменял четверых-пятерых по уборке снега. У нас есть дефицит высокооплачиваемых рабочих мест и автоматизированных условий труда, но как только эти условия труда создаются, то нет никаких проблем с набором людей. Люди придут, российские граждане идут на работу при нормальной зарплате и нормальных условиях труда: белый договор трудовой и условия проживания. Мы должны идти по пути повышения производительности труда за счет автоматизации. Мы должны уйти от уборщиц, это вчерашний день с этой тряпкой, которую не меняли. Просто сегодня эти решения дороже, чем труд мигранта. И выбирая — труд мигранта или эти решения, — надо выбирать эти решения», — сказал он.

По словам Крохина, о недостатке иностранных специалистов говорят лишь крупные предприниматели, работающие по старой модели, когда на низкооплачиваемую работу брали иностранцев.

«Структура экономики меняется и сегодня с учетом международной обстановки, с учетом развития научно-технического прогресса совершенно очевидно, что спрос на работу неквалифицированную со стороны российских граждан низкий. Никто не хочет идти работать, махать лопатой или быть каким-то болванчиком за копеечную, с точки зрения наших молодых, работоспособных людей, зарплату. И они туда не идут, и благо при исторически низком уровне безработицы у людей, российских граждан есть выбор. Но при этом владельцы бизнесов, олигархи работают по старой модели, глобалистской, когда надо было найти какую-нибудь развивающуюся страну, платить копейки и потом продавать это с маржой в развитый белый мир. Это не работает, этот мир рушится. Они все продолжают эту старую песню, что нам не хватает людей на черновую работу, которая заполнялась постсоветскими республиками в постсоветское время. Но сейчас уже прошло почти 35 лет. В этих странах выросло поколение людей, которые не являются нам согражданами, они идеологически, культурно от нас далеки. Это просто чужие страны, часть из которых находится в зоне риска безопасности», — добавил он.

В октябре 2025 года министерство труда и социальной защиты РФ предложило увеличить в 2026 году квоту на квалифицированных работников из-за рубежа на 20%. Ведомство предлагает в 2026 году выдать до 278,9 тыс. разрешений на работу для специалистов из «визовых» стран дальнего зарубежья — в основном из Индии, Китая, Африки, Малайзии и Бангладеш. Как уточнили в пресс-службе Минтруда, почти 92% составят квалифицированные рабочие для промышленных предприятий и крупных инфраструктурных проектов, остальные 8% — неквалифицированные кадры, занятые в тяжелых условиях труда, и другие рабочие.

Ранее стало известно, что Афганистан и Россия обсуждают привлечение афганских мигрантов.