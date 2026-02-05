Ответственны за всех: что такое поколение «сэндвич» и почему его так называют?

Как выбраться из ловушки заботы о родителях и детях и найти время на себя — советы психолога

Все чаще в информационном поле встречается необычный термин — поколение «сэндвич». Им обозначают людей 40-60 лет, попавших в ловушку двойной ответственности: разрываясь между заботой о стареющих родителях и своих детях, они рискуют эмоционально выгореть. С какими вызовами сталкивается поколение «сэндвич», в чем его сильные и слабые стороны и как избежать негативных последствий «сэндвич-синдрома» — в материале «Газеты.Ru».

Что такое поколение «сэндвич»

Поколение «сэндвич» — это феномен, который описывает людей, оказавшихся в сложной социальной роли, рассказала «Газете.Ru» клинический психолог Юлия Королева.

«Сэндвичи» вынуждены одновременно заботиться о старшем поколении родственников и своих детях. Эти люди словно зажаты между обязательствами и переживаниями. При этом они испытывают двойную ответственность и постоянное давление — как со стороны старших родственников, так и со стороны детей. Юлия Королева клинический психолог

Возник этот феномен по ряду причин. Среди них:

увеличение средней продолжительности жизни и рост числа долгожителей: пожилые люди живут дольше и чаще нуждаются в помощи;

тенденция к более позднему рождению детей в семьях;

продление срока зависимости детей от родителей. Даже во время получения высшего образования и поиска работы дети часто живут вместе с родителями или остаются экономически зависимыми от них;

социально-экономические кризисы и инфляция. Эти факторы повышают стоимость услуг нянь и социальных работников. В результате доступность услуг по уходу за пожилыми родственниками падает.

40-60 лет составляет средний возраст поколения "сэндвич"

Как появился термин «поколение «сэндвич»

В России интерес к термину «поколение «сэндвич» возник недавно, но этому феномену уже не один десяток лет.

Впервые он был представлен в профессиональных сообществах в 1981 году психологом Дороти Миллер. Она определила представителей сэндвич-поколения как молодых женщин в возрасте от 30 до 40 лет, вынужденных балансировать между обязанностями по отношению к пожилым членам семьи и собственным детям. Они, словно начинка бутерброда, плотно зажаты со всех сторон.

Чуть позже, в 1986 году, социолог и геронтолог Элейн Броуди провела исследование, которое показало, что 28% женщин оставались дома, чтобы ухаживать за пожилыми матерями, и ради этого уходили с работы. Один из журналов назвал ее «Женщиной года» за то, что она описала трудности, с которыми сталкиваются «женщины посередине» — так Броуди называла работающих матерей, которые одновременно воспитывают детей и заботятся о пожилых родителях.

В большинстве случаев именно женщины оказываются в роли «сэндвичей», обеспечивая повседневный эмоциональный и физический уход. Мужчины, если помогают, то в основном финансово.

Hananeko_Studio/Shutterstock/FOTODOM

Характеристики поколения «сэндвич»

Психологи выделяют несколько категорий представителей поколения «сэндвич», отмечает Юлия Королева. Среди них:

традиционный «сэндвич» — человек среднего возраста, который поддерживает своих пожилых родителей и при этом уделяет внимание своим детям;

— человек среднего возраста, который поддерживает своих пожилых родителей и при этом уделяет внимание своим детям; «клаб-сэндвич» — человек, «зажатый» с трех сторон: заботой о стареющих родителях, взрослых детях и внуках;

— человек, «зажатый» с трех сторон: заботой о стареющих родителях, взрослых детях и внуках; «открытый сэндвич» — человек, занимающийся поддержкой исключительно пожилых родственников.

«Каждая категория характеризуется определенными особенностями поведения и восприятия жизненного опыта. Эти особенности отражают сложность и многообразие проблем, возникающих в ходе одновременного выполнения множества социальных функций», — пояснила Юлия Королева.

Вызовы и проблемы поколения «сэндвич»

Основная проблема людей, принадлежащих к поколению «сэндвичей», — синдром хронической усталости и выгорание.

«Чаще всего они сталкиваются с физической слабостью, утомляемостью, сонливостью. Но при этом могут быть проблемы со сном — трудности с засыпанием, тревожный и чуткий сон. Эмоциональная усталость проявляется в раздражительности, обидчивости, внутренней тревоге», — рассказала Юлия Королева.

Неумение отдыхать, как и невозможность отдохнуть, ведут к эмоциональному выгоранию и повышенному стрессу.

Это, в свою очередь, влечет за собой целый каскад недугов.

Чаще всего поколение «сэндвич» сталкивается с повышенным риском:

сердечно-сосудистых заболеваний;

головных болей;

расстройств ЖКТ;

аллергических реакций;

неврозов.

Представители поколения «сэндвич» также испытывают двойную финансовую нагрузку. Им необходимо поддерживать детей, которые могут быть младшими школьниками, заканчивать школу и готовиться к поступлению или уже иметь профессию, но сидеть без работы. Второй фронт финансовой нагрузки — поддержка родителей, которым требуются лекарства и уход.

Из-за постоянной занятости поколение «сэндвич» теряет друзей, возможности для саморазвития, а часто и личное пространство. Ведь, чтобы освободить себе время и снизить двойную нагрузку, пожилых родителей часто забирают жить в свою семью. Юлия Королева клинический психолог

Shutterstock

Сильные стороны поколения «сэндвич»

У представителей поколения «сэндвич» — немало сильных сторон, отмечает психолог. Среди них:

высокая устойчивость и адаптивность. Они умеют справляться с трудностями и с давлением со стороны общества, сохранять равновесие даже в сложных ситуациях.

Многозадачность. Они способны одновременно поддерживать своих близких, детей, мужа или жену. Умеют эффективно решать сразу несколько задач и успешно лавировать между домашними заботами и работой, при этом поддерживая высокий уровень продуктивности.

Укрепление связей между разными поколениями близких — одна из ключевых особенностей этого поколения. Дети перенимают пример заботы о пожилых родителях как норму, встраивая его в свои ценности. Это, в свою очередь, способствует укреплению семейных уз. А крепкая семья способствует стабильности общества в целом.

Как помочь поколению «сэндвич»

Чтобы не выгореть, лавируя между работой, воспитанием детей и заботой о родителях, важно помнить о своих потребностях, подчеркивает Юлия Королева.

«Очень важно найти время на себя, удовлетворение собственных потребностей и отдых. Нужно искать способы снижения нагрузки, например путем делегирования части обязанностей другим родственникам, членам семьи и социальным работникам», — отметила психолог.

Поколению «сэндвич» жизненно важно выделять время на свое хобби и личную активность. Это предотвращает развитие хронической усталости и повышает настроение.

Заботясь о детях и пожилых родителях, важно помнить про необходимость уделять внимание себе, своему здоровью. Как говорится, сначала наденьте маску на себя, потом — на всех остальных. Вы у себя — одни. Не стоит пренебрегать регулярными медицинскими осмотрами, психотерапией, физической активностью. Нужно питаться правильно и отдыхать. Юлия Королева клинический психолог

Психолог советует рационально распределить свое время между работой и семьей. Обсудите ситуацию с начальством: возможно, получится договориться о гибком графике или об отпуске по уходу за ребенком или больным родственником.

Для поддержки поколения «сэндвич» также важны меры социального характера . В аналитическом докладе ВЦИОМ предлагается развивать центры и отделения дневного пребывания пожилых людей, а также систему долговременного ухода — а для этого активнее задействовать НКО. Среди других предложений — обеспечить подготовку специалистов-гериатров и разработать систему финансовой поддержки людей, занимающихся уходом за пожилыми родственниками.

«Поколение «сэндвич» играет важную роль в нашем обществе. Это — незримая связь поколений, прослойка, которая сохраняет семейные связи. Это стойкие люди, готовые к испытаниям. И только совместные усилия детей, пожилых родителей, друзей, работодателей и государства могут существенно снизить негативные последствия «сэндвич-синдрома», — уверена Юлия Королева.