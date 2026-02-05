В одном из подмосковных аэропортов приземлился самолет с вернувшимися из украинского плена 157 российскими военными. Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении отмечается, что сначала бойцов доставили в Белоруссию, оказали психологическую и медицинскую помощь. Вернувшись в Россию они пройдут необходимое лечение и реабилитацию в учреждениях Минобороны РФ. Помощь в возвращении из плена российских военных оказали ОАЭ и США.

До этого Минобороны России сообщило о возвращении Украиной 157 российских военнослужащих, а также троих граждан России - жителей Курской области, которых Киев фактически взял в заложники в 2024 году во время вторжения в регион. Взамен Россия передала 157 военнопленных ВСУ.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что власти Украины настаивают на неприемлемых для России условиях обмена 12 жителей Курской области, которые сейчас находятся в Сумах. По ее словам, Москва не может выполнить их, поскольку Киев требует обменять курян на украинцев, задержанных в РФ за совершение преступлений. Она отметила, что, согласно Женевской конвенции, россияне должны быть возвращены на родину без каких-либо условий.

Ранее в Красном Кресте рассказали о состоянии вывезенных в Сумы курян.