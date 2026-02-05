Размер шрифта
В Финляндии предупредили об ухудшении отношений с Россией из-за одного решения

Политик Мема: Финляндия выбрала опасный путь в отношениях с Россией
Sergei Grits/AP

Финляндия выбрала очень рискованный путь в отношениях с Россией, выделив Украине пакет помощи на €43 миллиона. Такое мнение выразил член местной партии Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети Х.

По его словам, президент Финляндии Александр Стубб начнет выделять деньги вопреки интересам страны, что еще больше испортит отношения с Россией. Хельсинки продолжает «на высокой скорости мчаться» к эскалации конфликта с Москвой, указал политик. Мема подчеркнул, что решение о помощи Украине является «катастрофической мерой», а Финляндия больше выиграет от нейтралитета.

«Финляндия идет по опасному пути, а нынешнее руководство даже не осознает своих безответственных действий», — написал он.

Мема также отметил, что с момента вступления в Финляндии в НАТО ее позиция по отношению к России стала более агрессивной как в риторике, так и в действиях.

До этого Финляндия направила Украине 32-й пакет военной помощи на €43 млн. Содержание военной помощи, как и в случае всех предыдущих поставок, ведомство не раскрывает. По данным Минобороны Финляндии, страна уже поставила Украине оборонную продукцию в общей сложности на €3,2 млрд.

Ранее премьер Польши отверг признание Донбасса за Россией.
 
