Россия предложила Бразилии открыть прямые перелеты

Россия предложила Бразилии открыть прямое авиасообщение. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин журналистам в рамках визита в Бразилию премьер-министра Михаила Мишустина для участия в VIII заседании российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству, передает «Интерфакс».

«Безусловно, мы предлагаем бразильской стороне открыть прямые перелеты. Мы готовы для бразильских авиакомпаний создать максимально комфортные условия в России, и, в принципе, это одна из тем на повестке дня», — сказал он.

Сроки начала полетов министр назвать не смог, так как это зависит от бразильской стороны.

По его словам, Россия готова в любой момент начинать. Достаточно большое количество людей из России летает в Бразилию, и бразильцы летают в Россию, поэтому Никитин надеется, что в этом вопросе получится продвинуться дальше.

Прямое авиасообщение между Россией и Бразилией в его последней активной форме было прекращено в 2011 году. Основной причиной отмены прямых рейсов стал низкий пассажиропоток и высокая стоимость эксплуатации дальнемагистральных маршрутов.

Ранее Лавров заявил, что Россия выступает за возобновление прямого авиасообщения с США.