Зеленский допустил, что переговоры продлятся в США

Зеленский: следующие встречи об урегулировании конфликта могут пройти в США
Следующие раунды переговоров об урегулировании конфликта на Украине могут пройти в США. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения, которое опубликовано в Telegram.

«Из того, что можно уже сказать, - в ближайшее время планируются следующие встречи. Вероятно, в Америке», — заявил Зеленский, не уточнив, о каком формате идет речь.

По его словам, Украина готова ко всем рабочим форматам, которые могут приблизить мир. При этом политик заявил, что конфликт должен закончиться так, чтобы Россия «не получила вознаграждения».

Зеленский утверждает, что это один из ключевых принципов, которые «возвращают и гарантируют настоящую безопасность».

4-5 февраля в Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча российских, украинских и американских переговорщиков. Делегацию РФ возглавляет начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба армии страны Игорь Костюков.

Соединенные Штаты на переговорах представляют специальный посланник президента Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома, предприниматель Джаред Кушнер. Украину на переговоры в ОАЭ направил руководитель офиса главы государства Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и другие чиновники.

Ранее Зеленский резко отреагировал на требование о признании всего Донбасса за Россией.
 
