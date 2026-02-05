Размер шрифта
«Рост оплаты в сотни раз»: стало известно, зачем индусы едут работать в Россию

Член ТПП Крохин заявил, что индусы едут в РФ из-за роста зарплаты в сотни раз
Гражданам Индии выгодно ехать работать в Россию из-за большой разницы в зарплате и плохого уровня жизни на родине, заявил «Газете.Ru» член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин. Эксперт уточнил, что никаких официальных решений по поводу завоза мигрантов из Индии в Россию пока нет, однако такой эксперимент уже действует в Санкт-Петербурге.

«Это бедная страна с высоким уровнем экономического, социального расслоения и избытком молодого населения нетрудоустроенного. В Индии заработки — это полдоллара в день. Приезжая в Россию, они получают 1000$ в месяц, 33$ в день, значит, уровень оплаты у них возрастает в сотни раз. Пока решений каких-то [о ввозе в РФ индийских рабочих], оформленных документально, не принято. Из реальных вещей мы можем констатировать только Санкт-Петербург, отрасль ЖКХ, там завезли несколько тысяч этих работников, оформили их по квоте на работодателя, который должен выполнять все условия социальные — проживание, трудовой договор, страховка медицинская. Единственное, что подтверждено властями Санкт-Петербурга, о том, что у них такой эксперимент. Подтвержденной информации по другим регионам, например, Москве, мы не имеем. При этом с точки зрения действующего законодательства отдельные хозяйствующие субъекты, в том числе управляющие организации, имеют право, оформив документы, завозить работников при условии соблюдения миграционного и трудового законодательства», — сказал он.

Крохин выразил мнение, что завоз в Россию иностранных специалистов — это «путь в никуда», поскольку мигранты нагружают отечественную социальную систему. По его оценке, подобные шаги подрывают безопасность страны.

«Нет никакого критического дефицита, есть изменения условий, под которые не хотят переходить определенные участники рынка, которые имеют серьезное лоббистское влияние. Однако угроза безопасности, террористические акты у нас еженедельно. Я думаю, что это не даст возможности скатиться в завоз индусов или кого-то еще. Берутся бедные страны, где есть избыток рабочей силы, где несостоявшееся государства экономически не могут обеспечить свой народ и нам предлагают их завозить. Это катастрофа, это путь в никуда, потому что как только эти люди получают социальный пакет, адаптируются, они не хотят уже быть кастой нижней, которая убирает за всеми, они хотят быть нормальными гражданами и претендуют на нормальный социальный пакет, тем самым нагружая нашу социальную систему, пенсионную систему, систему здравоохранения. Это замещение населения, это, по сути, нарушение суверенитета», — подчеркнул он.

В конце декабря 2025 года сайт mk.ru сообщал, что в России уже работает более 70 тысяч индусов, а в наступающем 2026 году ожидается еще больше индийских мигрантов. Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов заявлял, что укрепление сотрудничества с Индией могло бы помочь России с дефицитом трудовых ресурсов.

Подробнее об устройстве индийских работников в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-разработчик Microsoft из Индии стал дворником в Питере.
 
