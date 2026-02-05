Умер бывший главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов

Бывший главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Владимир Куроедов скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

«Владимир Иванович скончался на 82-м году жизни после долгой продолжительной болезни», — рассказали в окружении Куроедова.

Куроедов возглавлял Военно-морской флот в течение восьми лет — с 1997-го по 2005-й годы.

Согласно информации на сайте Минобороны РФ, в 1967 году Владимир Иванович окончил штурманский факультет Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С.О. Макарова. Путь до главкома ВМФ он начал с должности командира боевой части сторожевого корабля.

Впоследствии Куроедов с отличием окончил Военно-морскую академию им. Маршала Советского Союза А.А. Гречко, а также с золотой медалью окончил Военную академию Генштаба Вооруженных сил им. К.Е. Ворошилова. В 1989 году по окончании академии Генштаба ему присвоили звание контр-адмирала, в 2000-м — звание адмирала.

Также Куроедов возглавлял штаб Балтийского флота.

После трагедии с атомной подводной лодкой «Курск» в 2000 году Куроедов подал рапорт об отставке, однако президент Владимир Путин ее не принял.

В сентябре 2005 года был освобожден от должности, после чего занялся общественной и военно-научной деятельностью.

