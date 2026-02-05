«Надоело сидеть под столом». Почему в Прибалтике заговорили о переговорах с Россией

В Европе все чаще звучат заявления о необходимости возобновить контакты с Россией. Об этом заговорили даже в таких «русофобских» странах, как Латвия и Эстония. Президенты этих прибалтийских стран поддержали идею о назначении специального представителя для контактов с Москвой. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Латвии и Эстонии «надоело сидеть под столом», а потому они захотели оказаться за столом переговоров. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением прямых контактов с российским коллегой Владимиром Путиным. Почему в Европе захотели восстановить связи с Россией и действительно ли стоит ждать нормализации отношений — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею о возобновлении прямых переговоров Евросоюза с Россией, в том числе в рамках урегулирования конфликта на Украине.

«Мы тоже должны иметь право голоса. Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что нас там нет [за столом переговоров]. Мы должны были начать это, не президент Трамп»,

— сказал Карис.

В свою очередь Силиня заявила, что в Европе множество политиков, которые могли бы занять должность спецпредставителя по связям с Россией. Среди потенциальных вариантов она назвала президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Мы должны сидеть за столом переговоров, потому что сами украинцы начали переговоры. Так почему же европейцы не должны вести переговоры? Да, нам действительно нужен посланник. Вероятно, вопрос в том, кто им будет. И я думаю, у нас много вариантов», — сказала Силиня.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже ответила на предложение Латвии и Эстонии.

«Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», — высказала мнение дипломат.

В то же время французское издание L'Express сообщило, что дипломатический советник президента Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн посетил Москву, где провел встречу с помощником президента России Юрием Ушаковым.

В Кремле не подтвердили и не опровергли данную информацию, сославшись на то, что Елисейский дворец также продолжает хранить молчание.

«Вот из чувства солидарности мы (в Кремле — «Газеты.Ru») тоже не будем это ни подтверждать, ни опровергать», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее французские СМИ также сообщали, что президент Макрон хочет позвонить Владимиру Путину, и подготовка содержательного разговора уже была начата.

Lukas Barth/Reuters

Лицемерие и мороз

Предложение возобновить прямые переговоры Евросоюза с Россией со стороны представителей стран Балтии выглядит очень лицемерно и вызвано ухудшающейся экономической и социальной ситуацией в этих странах, считает глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров.

«Они все-таки редкие лицемеры — буквально вчера говорили одно, а сегодня уже все поменялось. Я никогда не понимал эту оголтелую русофобию со стороны стран Прибалтики. У нас были нормальные отношения, они спокойно пользовались нашей нефтью и нашей электроэнергией, которая поступала им по льготным схемам. После начала русофобской кампании они ничего не увидели, кроме потерь, так еще и выставляли себя на посмешище, предлагая строить какие-то фортификационные сооружения, рвы и стены на границе с Россией», — сказал сенатор.

По мнению Джабарова, многие страны Евросоюза поменяли свое мнение относительно продолжения русофобской политики после суровой зимы.

«Я думаю, что подобные предложения — это только начало. У многих русофобский пыл охладила суровая зима. Они поняли, что надеяться на американский газ, конечно, можно, но ненадежно. А до этого из России стабильно поступали все необходимые ресурсы», — пояснил сенатор.

Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирного сосуществования со своими соседями, так что возобновление контактов возможно, но диктовать условия возобновления связей Москва никому не позволит.

С другой стороны, эксперты не исключают, что, предлагая возобновить прямой диалог с Россией, многие представители европейских стран просто хотят «сыграть на публику».

«Скорее всего, эти люди пытаются напомнить о себе и пропиариться перед своими же избирателями. Европейский союз уже давно перестал быть серьезной организацией, а превратился в какую-то тусовку, куда европейские политики приходят обняться, сделать фотографии и предложить пару сумасшедших инициатив», — сказал в беседе с «Газетой.Ru» член совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

Он напомнил, что в России до сих пор официально действует постоянное представительство Европейского союза, через которое европейские страны и Россия уже давно могли бы восстановить утраченные контакты.

«Мне не совсем понятно, для чего говорить о необходимости назначения некоего специального представителя от Евросоюза для возобновления контактов с Россией, если подобный человек и так существует, и работает в постоянном представительстве ЕС в России. Для меня все подобные предложения выглядят скорее, как имитация деятельности со стороны европейских политиков», — заявил Климов.

По его мнению, все необходимые ресурсы для налаживания связей России с Евросоюзом уже существуют, но европейским политикам просто не хватает «политической мудрости».

Позитивный сигнал?

Любое желание возобновить контакты с Москвой — это, конечно, позитивный сигнал, но не стоит воспринимать слова двух европейских политиков как знак того, что в скором времени отношения между ЕС и Россией действительно восстановятся в прежнем объеме. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.

«К сожалению, сейчас у России с Евросоюзом отношения находятся практически на нулевом уровне, во многом по инициативе самих европейцев.

Возобновление диалога — это в любом случае хорошо, но подобные предложения звучали еще в конце года от президента Макрона. До сих пор же мы не увидели никаких реальных действий», — сказал политолог.

Он считает, что быстро восстановить отношения между Россией и странами Евросоюза практически нереально. Кроме того, Топорнин не исключил, что желание контактировать с Москвой «проснулось» у европейских политиков только после того, как это сделал президент Дональд Трамп.

«Европа смотрит на действия администрации Трампа, и понимает, что он единственный человек, которому по крайней мере удалось усадить Россию и Украину за стол переговоров. Поэтому в Европе решили попробовать последовать примеру США», — пояснил Топорнин.

Политолог напомнил, что вообще в Евросоюзе есть отдельный человек, который должен был бы отвечать за восстановление контактов с Россией и это верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

«Показательно, что в Евросоюзе понимают, что посредством Каи Каллас не получится восстановить отношения с Россией. Вообще это должна быть ее прямая обязанность по должности, но из-за откровенно русофобской позиции понятно, что никакой диалог будет невозможен, а потому надо найти нового человека на специальную должность», — пояснил политолог.

Peter Kneffel/Global Look Press

Эксперты напомнили, что Россия всегда выступала за конструктивные отношения с европейскими странами, о чем неоднократно говорил президент Владимир Путин, поэтому при должном желании со стороны ЕС наладить контакты будет действительно возможно.

Выступая перед иностранными послами, 15 января, президент России не исключил, что в будущем страны вернутся к конструктивному общению.

«Хочется верить, что со временем ситуация все-таки изменится, и наши государства вернутся к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов», — сказал российский президент.