Общество

Минздрав России утвердил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медвузы

Минздрав назвал пороговые баллы ЕГЭ для поступления в медвузы в 2026 году
Денис Абрамов/РИА Новости

Минздрав России определил минимальные баллы ЕГЭ для приема абитуриентов в медицинские вузы в 2026 году. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Чтобы поступить в Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова на программы «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология», необходимо будет набрать минимум 55 баллов по русскому языку, биологии и химии. Для обучения по специальности «Сестринское дело» нужно будет преодолеть пороговое значение на уровне 50 баллов, а на программе «Фармация» — 45 баллов по вышеуказанным предметам.

Абитуриентам, решившим поступить в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова на программу «Лечебное дело», необходимо набрать минимум 56 баллов по русскому языку, биологии и химии. На направлениях «Педиатрия», «Стоматология» и «Фармация» минимум 50 баллов.

До этого сообщалось, что Министерство просвещения России планирует ввести профильное вступительное испытание для абитуриентов педагогических вузов с 2027 года. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, новая мера должна помочь в подготовке мотивированных учителей-предметников и повысить уровень естественно-научного образования.

Ранее были названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ.
 
