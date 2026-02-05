Министр финансов США пригрозил России «крупнейшими» санкциями

У Соединенных Штатов заготовлен «крупнейший» пакет санкций против России, введение которых зависит от хода переговоров об урегулировании на Украине. Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент, чьи слова приводит Reuters.

«У нас готов крупнейший пакет санкций, который когда-либо применялся против крупной экономики, и его введение напрямую привязано к прогрессу за столом переговоров», — заявил Бессент.

По его словам, Вашингтон может продолжить давить на Москву через новые рестрикции, в том числе против теневого флота России.

До этого вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс заявлял, что США могут взаимодействовать с Россией в отдельных сферах, где их интересы пересекаются, несмотря на конфликт на Украине. По его словам, эта позиция соответствует подходу президента Дональда Трампа к внешней политике, который базируется на прагматизме и национальных интересах. Американский лидер не делит мир на «друзей» и «врагов», а работает с конкретными союзами и интересами, заверил политик.

Ранее Лавров рассказал об удивлении Путина по поводу американских санкций.