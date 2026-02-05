«Первый обмен за пять месяцев»: Украина вернула России больше сотни военных и мирных курян

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 157 на 157

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 157 на 157, также Москве вернули троих мирных жителей Курской области. Киев же получил бойцов ВСУ, Нацгвардии и Погранслужбы, многие из них находились в плену с 2022 года. Передачу бойцов согласовали на переговорах в Абу-Даби. Как уточнил спецпредставитель президента США Стив Уитткофф, это первый такой обмен за пять месяцев.

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 157 российских военнослужащих на 157 украинских бойцов , сообщило Минобороны России. Украинская сторона также вернула России троих мирных жителей Курской области , которых незаконно удерживали в плену.

После освобождения российских военных разместили в Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, рассказали в оборонном ведомстве. Впоследствии их доставят на родину и переведут в медучреждения Минобороны для лечения и дальнейшей реабилитации.

Министерство также опубликовало кадры с освобожденными бойцами: на них видно, как бывшие пленные разворачивают государственные флаги и садятся в автобус. «Ура!», — скандируют российские бойцы. На другом обнародованном видео запечатлено, как военнослужащие звонят своим близким. «Все, скоро дома буду, любимая <...> Все хорошо», — говорит один из них.

Информацию об обмене подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский: по его словам, Киеву вернули бойцов Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, причем большинство из них были в плену с 2022 года .

«Сегодняшний обмен произошел после долгой паузы и очень важно, что его удалось реализовать. Благодарю всех, кто работает ради обменов», — написал глава государства в Telegram.

Обмен состоялся в рамках соглашений, достигнутых на трехсторонних переговоров РФ, Украины и США в Абу-Даби, посредниками выступили Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты. Переговоры прошли 4–5 февраля.

«Сегодня делегации <...> договорились об обмене 314 пленными — первом таком обмене за пять месяцев . Этот результат был достигнут на мирных переговорах, которые были детальными и продуктивными», — сообщил по итогам встреч спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Он подчеркнул, что «устойчивое дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты», хоть и «остается значительная работа».

На прошлой неделе Россия и Украина также провели обмен телами военнослужащих — в рамках стамбульских договоренностей. Киеву передали тела 1 тыс. военных, Москва в свою очередь получила тела 38 бойцов. Предыдущий такой обмен проводился в декабре 2025-го. Тогда Россия передала Украине 1003 тела украинских солдат и получила 26 тел бойцов ВС РФ.

«На глазах слезы»

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова сообщила, что мирные куряне, освобожденные при обмене, сегодня же вернутся в Курск.

«На глазах слезы, им еще не верится, что они в безопасности и почти дома. В такие моменты всем нам сложно сдержать эмоции. В заключении им довелось испытать моральное давление, скудное питание, отсутствие медицинской помощи», — написала омбудсмен в Telegram.

По ее словам, на Украине остаются еще 10 мирных российских граждан, «в основном пенсионеры», и «борьба за каждого продолжается непрерывно».

Сама Москалькова встретилась в Белоруссии с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом: она передала письма оставшимся в плену военным, а также обсудила с коллегой судьбу удерживаемых Киевом курян.

«Четко дала понять, что наши мирные граждане не станут предметом торга в переговорном процессе. Их возвращение домой вопрос в повестке номер один», — подчеркнула уполномоченный по правам человека.

Как ранее сообщала Москвалькова, в 2025 году в результате российско-украинских обменов военнопленными на родину вернулся 1851 российский военнослужащий.