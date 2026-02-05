Богомолов наберет актерский курс в Школе-студии МХАТ

Заслуженный деятель искусств России Константин Богомолов, назначенный и. о. ректора Школы-студии МХАТ, в этом году проведет набор в собственную творческую мастерскую. Информация об этом размещена на официальном сайте Школы-студии.

«В 2026 году Школа-студия МХАТ проводит набор в две творческие актерские мастерские: Богомолова Константина Юрьевича и Земцова Сергея Ивановича», — говорится в сообщении.

Как отмечается, первые очные туры отборочных прослушиваний начнутся в апреле, а вторые и третьи состоятся в июне. Абитуриенты, прошедшие три тура прослушиваний, будут допущены ко вступительным испытаниям.

До этого Минкультуры обозначило временные рамки ректорства Богомолова. Сообщалось, что Богомолов останется на посту исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ до проведения выборов. Это заявление появилось на фоне скандала, вызванного назначением Богомолова. В Telegram-каналах распространили открытое письмо к Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть решение. По словам выпускников МХАТа, ректором должен быть тот, кто воспитывался и обучался в Школе-студии.

Ранее выпускники Школы-студии МХАТ попросили министра культуры отменить назначение Богомолова.