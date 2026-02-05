Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

В Абу-Даби стартовал второй день трехсторонних переговоров. Военная операция, день 1443-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1443-й день
Евгений Биятов/РИА Новости

ВС РФ нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. В Абу-Даби стартовал второй день трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта. Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев. Агентство Bloomberg сообщило, что советник президента Франции Эммануэль Бонн мог приезжать в РФ в попытке добиться участия ЕС в переговорном процессе по Украине и «безопасности Европы». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
12:38

По итогам раунда в Абу-Даби речь может идти о коммюнике от принимающей стороны, а не об общем документе, заявил источник ТАСС.

12:26

Атмосфера на переговорах по урегулированию конфликта на Украине «позитивная», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

12:15

❗️ Российские войска за сутки поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

12:04

Коммюнике ожидается по итогам второго дня переговоров в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

11:49

Цель поездки в Москву дипломатического советника президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэля Бонна могла заключаться в том числе в попытке добиться участия европейцев в переговорном процессе по Украине и «безопасности Европы», сообщило агентство Bloomberg.

11:35

11:24

🔴 Двое мужчин ранены в Шебекинском и Грайворонском округах Белгородской области в результате ударов украинских дронов по автомобилям, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

11:08

Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев, сообщила «Страна.ua».

10:56

Вашингтон на фоне переговоров по урегулированию на Украине продолжит через НАТО поставлять Киеву оружие, в том числе наступательное, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

10:43

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что что в вопросе урегулирования конфликта на Украине есть прогресс, идет хорошее и позитивное движение вперед.

10:31

❗️ Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил о начале второго дня переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

10:10

Советник президента Франции Эммануэль Бонн «незаметно» посетил Москву на фоне трехсторонних переговоров России, США и Украины в ОАЭ. Французские СМИ утверждают, что он встречался с помощником Путина Юрием Ушаковым. ТАСС сообщил, что Макрон планирует позвонить Путину и «нацелен на результат». Тем временем Латвия и Эстония поддержали идею о возобновлении контактов с Кремлем и назначении для этого специального европейского посланника. В МИД России считают, что Европа хочет сохранить «место за столом» переговоров.

Читайте также
Советник Макрона тайно приезжал в Москву. Кто еще в ЕС хочет возобновить диалог с Россией?
9:50

Харьковский метрополитен работает с увеличенными интервалами из-за проблем с энергоснабжением в городе, сообщает пресс-служба компании.

9:39

Евросоюз не в праве требовать от стран, не являющихся его членами, соблюдать европейские санкции, введенные против России, заявил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О`Салливан.

9:27

🔴 Частный дом в Приморско-Ахтарске поврежден из-за атаки БПЛА ВСУ, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

9:11

🔴 ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по многоквартирному дому в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике, пострадали пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

8:58

Первая леди США Мелания Трамп продолжает работу по воссоединению российских и украинских семей, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

8:45

8:31

🔴 Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке ВСУ, отражено более 30 БПЛА в 12 городах и районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

8:23

Идея размещения на Украине контингента стран так называемой «коалиции желающих» мертва, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

8:15

Властям Финляндии не понравились используемые чиновниками США формулировки о гарантиях безопасности для Украины, «подобные статье 5» устава НАТО, сообщает Politico со ссылкой на служебную переписку госдепартамента.

«[Глава МИД Финляндии Элина] Валтонен предостерегла от любых предложений о гарантиях безопасности, «подобных статье 5», для послевоенной Украины... Она предупредила, что это может привести к смешению гарантий НАТО по статье 5 с двусторонними обязательствами перед Украиной», — пишет издание.

8:09

В Киеве ночью произошло несколько взрывов, сообщил украинский телеканал «Общественное».

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь сбили 95 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

36 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 27 — над Ростовской областью, 21 — над акваторией Азовского моря, восемь — над Белгородской областью, два — над Крымом и один — над Волгоградской областью.

8:00

Сегодня 1443-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!