В Абу-Даби стартовал второй день трехсторонних переговоров. Военная операция, день 1443-й

По итогам раунда в Абу-Даби речь может идти о коммюнике от принимающей стороны, а не об общем документе, заявил источник ТАСС.
Атмосфера на переговорах по урегулированию конфликта на Украине «позитивная», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
❗️ Российские войска за сутки поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Коммюнике ожидается по итогам второго дня переговоров в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.
Цель поездки в Москву дипломатического советника президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэля Бонна могла заключаться в том числе в попытке добиться участия европейцев в переговорном процессе по Украине и «безопасности Европы», сообщило агентство Bloomberg.
🔴 Двое мужчин ранены в Шебекинском и Грайворонском округах Белгородской области в результате ударов украинских дронов по автомобилям, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев, сообщила «Страна.ua».
Вашингтон на фоне переговоров по урегулированию на Украине продолжит через НАТО поставлять Киеву оружие, в том числе наступательное, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
Глава РФПИ Дмитриев заявил, что что в вопросе урегулирования конфликта на Украине есть прогресс, идет хорошее и позитивное движение вперед.
❗️ Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил о начале второго дня переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.
Советник президента Франции Эммануэль Бонн «незаметно» посетил Москву на фоне трехсторонних переговоров России, США и Украины в ОАЭ. Французские СМИ утверждают, что он встречался с помощником Путина Юрием Ушаковым. ТАСС сообщил, что Макрон планирует позвонить Путину и «нацелен на результат». Тем временем Латвия и Эстония поддержали идею о возобновлении контактов с Кремлем и назначении для этого специального европейского посланника. В МИД России считают, что Европа хочет сохранить «место за столом» переговоров.
Харьковский метрополитен работает с увеличенными интервалами из-за проблем с энергоснабжением в городе, сообщает пресс-служба компании.
Евросоюз не в праве требовать от стран, не являющихся его членами, соблюдать европейские санкции, введенные против России, заявил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О`Салливан.
🔴 Частный дом в Приморско-Ахтарске поврежден из-за атаки БПЛА ВСУ, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
🔴 ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по многоквартирному дому в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике, пострадали пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
Первая леди США Мелания Трамп продолжает работу по воссоединению российских и украинских семей, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
🔴 Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке ВСУ, отражено более 30 БПЛА в 12 городах и районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Идея размещения на Украине контингента стран так называемой «коалиции желающих» мертва, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
Властям Финляндии не понравились используемые чиновниками США формулировки о гарантиях безопасности для Украины, «подобные статье 5» устава НАТО, сообщает Politico со ссылкой на служебную переписку госдепартамента.
«[Глава МИД Финляндии Элина] Валтонен предостерегла от любых предложений о гарантиях безопасности, «подобных статье 5», для послевоенной Украины... Она предупредила, что это может привести к смешению гарантий НАТО по статье 5 с двусторонними обязательствами перед Украиной», — пишет издание.
В Киеве ночью произошло несколько взрывов, сообщил украинский телеканал «Общественное».
🔴 Средства ПВО за ночь сбили 95 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
36 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 27 — над Ростовской областью, 21 — над акваторией Азовского моря, восемь — над Белгородской областью, два — над Крымом и один — над Волгоградской областью.
Сегодня 1443-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.