Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Наука

Найден новый способ замедлить ухудшение памяти при болезни Альцгеймера

PNAS: блокировка белка PTP1B замедляет потерю памяти при болезни Альцгеймера
Сергей Мирный/РИА Новости

Блокировка белка PTP1B может замедлять ухудшение памяти при болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Лаборатории Колд-Спринг-Харбор в США. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Болезнь Альцгеймера традиционно связывают с накоплением в мозге амилоид-β — пептида, который в норме присутствует в организме, но при нарушении регуляции образует токсичные бляшки. Эти отложения нарушают работу нейронов и со временем приводят к утрате памяти и когнитивных функций.

В новом исследовании ученые сосредоточились на роли белка PTP1B — фермента, открытого еще в 1988 году и давно известного как участник метаболических нарушений, включая ожирение и диабет второго типа. Эксперименты показали, что PTP1B напрямую взаимодействует с белком SYK. Он регулирует активность микроглии — иммунных клеток мозга, отвечающих за удаление бета-амилоида.

По мере развития болезни Альцгеймера микроглия истощается и хуже справляется с этой функцией. Ингибирование PTP1B, как выяснили исследователи, восстанавливает активность микроглии и способствует более эффективному очищению мозга от амилоидных бляшек. У мышей с моделью болезни Альцгеймера это сопровождалось улучшением обучения и памяти.

Авторы отмечают, что PTP1B представляет особый интерес еще и потому, что ожирение и диабет второго типа являются факторами риска развития болезни Альцгеймера, а сам белок уже рассматривается как терапевтическая мишень при этих состояниях. В отличие от существующих методов лечения, которые в основном направлены только на удаление амилоида и дают ограниченный клинический эффект, воздействие на PTP1B может затрагивать сразу несколько механизмов заболевания.

В настоящее время исследователи работают над созданием ингибиторов PTP1B и рассматривают возможность их сочетания с уже одобренными препаратами. Цель такого подхода — замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера и улучшить качество жизни пациентов.

Ранее ученые выяснили, что артрит может вызывать снижение памяти.
 
Теперь вы знаете
Ядерный договор России и США, обмен пленными с Украиной и закрытие Telegram: главное за 5 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!