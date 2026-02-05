Москалькова заявила о пытках и убийствах бойцов ВС России в плену

Москалькова: Москве известно о пытках и убийствах российских военных в плену

Российская Федерация располагает сведениями о гибели российских военнослужащих в украинском плену в результате пыток. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью ТАСС.

Омбудсмен отметила, что, по свидетельствам вернувшихся бойцов, им не всегда предоставлялась своевременная и адекватная медицинская помощь, необходимая для их спасения.

«У нас есть (данные о. — прим. ред.) вопиющих случаях, когда наши военнопленные были замучены и погибли», – сообщила Москалькова.

В сентябре российское Министерство внутренних дел объявило в федеральный розыск командиров ВСУ Константина Немичева и Сергея Величко по обвинению в причастности к пыткам российских военнослужащих, попавших в плен. МВД обещает выплатить вознаграждение в размере одного миллиона рублей за сведения, способствующие установлению их местонахождения. СК РФ инкриминирует обоим командирам преступления, предусмотренные статьями о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

