Отец накормил дочь крысиным ядом, чтобы не платить алименты

В Баварии начался суд над 28-летним мужчиной, который заснул трехлетней дочери в рот крысиный яд, чтобы не платить алименты на ее содержание. Об этом сообщает Bild.

Как утверждает следствие, гражданин Афганистана Элиас Г. Засунул трехлетней дочери в рот запечатанный пакет с фосфидом алюминия — крысиным ядом. Девочка проглотила вещество, после чего ей стало плохо, мать немедленно вызвала скорую помощь. Врачи смогли спасти ребенка.

Обвинение считает, что мужчина планировал преступление несколько недель, изучая в сети информацию о воздействии ядов на организм человека. Причиной его поступка стало нежелание платить алименты. Подсудимый отрицает вину.

До этого в Таиланде уборщица пыталась отравить ребенка хозяйки средством для дезинфекции. Младенец сделал несколько глотков, его бабушка заподозрила неладное и срочно отвезла внука младенца в больницу, где врачи подтвердили, что его жизнь вне опасности, но оставили пациента под наблюдением.

Ранее житель Липецкой области пытался накормить бывшую жену бананом с ртутью, но попался.