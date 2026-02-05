Уиткофф назвал конструктивным очередной раунд переговоров по Украине

Уиткофф назвал переговоры по прекращению конфликта на Украине «конструктивными»

Очередной раунд переговоров по Украине в Абу-Даби прошел конструктивно. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в социальной сети X.

По его словам, на переговорах стороны обсудили, в частности, «методы имплементации в случае прекращения огня и мониторинг за его соблюдением».

Отмечается, что США, Россия и Украина доложат о результатах переговоров своим лидерам и в ближайшие недели продолжат трехсторонние консультации.

До этого сообщалось, что руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов назвал прошедшие переговоры конструктивными.

4-5 февраля в Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча российских, украинских и американских переговорщиков. Делегацию РФ возглавляет начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба армии страны Игорь Костюков. Соединенные Штаты на переговорах представляют специальный посланник президента Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома, предприниматель Джаред Кушнер. Украина направила в ОАЭ руководителя офиса главы государства Кирилла Буданова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и других чиновников.

Ранее США заявили о возобновлении диалога с военными России на высоком уровне.