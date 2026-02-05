Трамп заявил о готовящемся визите премьера Японии в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящей встрече с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, которая запланирована на 19 марта в Белом доме. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

Это событие, как ожидается, сыграет значимую роль в развитии двусторонних отношений.

«Я с нетерпением жду возможности принять премьер-министра Такаити в Белом доме 19 марта», — говорится в посте главы Белого дома.

В конце прошлого года на фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем премьер-министр Японии Такаити выразила готовность «в кратчайшие сроки» провести встречу с президентом США Трампом. Она заявила, что готова отправиться в Вашингтон или встретиться с американским лидером на нейтральной территории.

До этого в Японии заявили, что страна заинтересована в стабильных поставках американских энергоресурсов. Власти отметили, что со временем энергообеспечение страны возрастет, но на это потребуется время.

Ранее Трамп заявил, что Япония поможет США построить крупный газопровод на Аляске.