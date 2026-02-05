В Ярославле женщина выбросила из окна гору книг и возмутила соседей

В Ярославле из окна прямо на дорогу выбросили гору книг. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Ярославль».

Инцидент произошел на улице Герцена у дома №12 во Фрунзенском районе. По словам местных жителей, их соседка выбросила из окна своей квартиры целые стопки изданий. Предположительно, женщина так поступила из-за того, что ей было лень отнести их на контейнерную площадку.

На опубликованных кадрах с места случившегося видна гора книг, лежащая прямо под окнами здания. Горожане, обсуждавшие случившееся в интернете, отметили, что эти издания можно было отнести в букинистический магазин или продать.

