Женщина выбросила из окна гору книг и возмутила соседей в Ярославле

В Ярославле женщина выбросила из окна гору книг и возмутила соседей
В Ярославле из окна прямо на дорогу выбросили гору книг. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Ярославль».

Инцидент произошел на улице Герцена у дома №12 во Фрунзенском районе. По словам местных жителей, их соседка выбросила из окна своей квартиры целые стопки изданий. Предположительно, женщина так поступила из-за того, что ей было лень отнести их на контейнерную площадку.

На опубликованных кадрах с места случившегося видна гора книг, лежащая прямо под окнами здания. Горожане, обсуждавшие случившееся в интернете, отметили, что эти издания можно было отнести в букинистический магазин или продать.

До этого кружка, выброшенная из окна в Челябинске, разбила голову 11-летней девочке. Из-за боли от удара она села на землю — из раны потекла кровь. Пострадавшая сумела сама дозвониться до матери и дойти до соседнего дома.

Ранее мужчина сбросил подругу с пятого этажа в Москве во время ссоры.
 
