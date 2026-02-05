В Абу-Даби обсудили способы прекращения огня и его мониторинга

Уиткофф: в Абу-Даби обсуждали способы прекращения огня и его мониторинга

Участники трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби обсудили способы реализации прекращения огня и мониторинга остановки боевых действий. Об этом сообщил в соцсети X спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«В течение двух дней делегации провели широкие и всесторонние обсуждения по остающимся нерешенным вопросам, включая способы реализации режима прекращения огня и механизмы мониторинга прекращения военных действий», — написал Уиткофф.

Кроме того, спецпосланник президента США отметил, что переговоры России, США и Украины прошли конструктивно. При этом он назвал диалог России и США на высоком уровне главным условием для достижения мира.

До этого сообщалось, что руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов также назвал прошедшие переговоры конструктивными.

4-5 февраля прошла трехсторонняя встреча российских, украинских и американских представителей. Делегацию РФ возглавлял начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков. Соединенные Штаты представляли специальный посланник президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, зять президента США. Украина отправила в ОАЭ руководителя офиса президента Кирилла Буданова, секретаря Совета национальной безопасности Рустема Умерова и других официальных лиц.

Ранее Трамп предрек скорое урегулирование конфликта на Украине.