Ничто не ограничивает ядерные силы. Что в России, США и ООН говорят об истечении ДСНВ

Песков: Россия сожалеет об истечении СНВ-3, будет действовать в своих интересах

5 февраля 2026 года истек срок действия СНВ-III, последнего договора между Россией и США, который ограничивал их ядерные арсеналы. Москва уже заявила, что готова к «решительным военно-техническим контрмерам» и будет выстраивать свою линию на основе анализа военной политики Вашингтона. Президент США Дональд Трамп сам определит путь в вопросе контроля над стратегическим наступательным вооружением, пишет Bloomberg. Тем временем ООН назвала риск применения ядерного оружия «самым высоким» за последние десятилетия.

5 февраля 2026 года российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) перестал действовать. Это было последнее соглашение, которое ограничивало ядерные арсеналы Москвы и Вашингтона. Впервые с 1972 года (когда между США и Россией был заключен первый договор об ограничении стратегических вооружений) между ними нет как соглашения в этой области, так и диалога по разоружению.

Начало и конец СНВ-III США и Россия подписали договор СНВ-III (ДСНВ) 8 апреля 2010 года: документ предусматривал, в частности, сокращение развернутых ядерных боезарядов РФ и США до 1550 единиц и взаимные инспекции. Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года, в феврале 2021 года он был продлен на пять лет — до 5 февраля 2026 года. В 2023 году Россия приостановила участие в ДСНВ из-за допущенных США существенных нарушений, но не вышла из договора. 22 сентября 2025 года президент России Владимир Путин предложил в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ. Однако официальной реакции США на российскую инициативу не последовало.

В Кремле выразили сожаление в связи с истечением СНВ-III. Россия негативно оценивает завершение действия договора, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Все зависит уже от того, как будут развиваться события. В любом случае Российская Федерация сохранит свой ответственный, внимательный подход по теме стабильности в области ядерных вооружений и, конечно, как всегда, будет прежде всего руководствоваться своими национальными интересами», — отметил он.

Комментируя ситуацию, МИД РФ заявил, что Россия готова к «решительным военно-техническим контрмерам» для устранения угроз национальной безопасности.

При этом Москва готова искать политико-дипломатические пути стабилизации стратегической обстановки, но только в случае «формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия». МИД заявил, что Россия намерена действовать «ответственно и взвешенно», выстраивать свою линию в области СНВ на основе «анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере».

«Зима близко»: Россия — о конце ДСНВ

Между Россией и США впервые за почти 55 лет больше нет никаких договоров о ядерном сдерживании, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в социальной сети Х.

«Вот и все. Впервые с 1972 года у России (бывшего СССР) и Соединенных Штатов нет договора, ограничивающего стратегические ядерные силы. ОСВ 1, ОСВ 2, СНВ I, СНВ II, ССНП, СНВ III — все это в прошлом», — подчеркнул он.

Медведев прикрепил к своей публикации кадр из сериала «Игра престолов» с изображением Короля Ночи, который символизирует апокалипсис, и подписью: Winter is coming («Зима близко») .

27 января ученые перевели стрелки Часов Судного дня вперед — теперь они показывают 85 секунд до «ядерной полуночи».

США не паникуют

США намерены снизить количество ядерного оружия в мире и готовы работать в этом направлении, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью американской журналистке Мегин Келли.

«Мы будем сотрудничать с Китаем, Россией и любой другой страной, чтобы снизить количество ядерного оружия в мире, вне зависимости от того, друг это [государство] или мы с ним соперничаем», — отметил он.

По мнению Вэнса, это «самое важное, что можно сделать для мира и стабильности».

По информации Bloomberg, президент США Дональд Трамп «сам определит дальнейший путь в вопросе контроля над ядерным оружием и объявит свое решение в соответствии со своим собственным графиком». Сроки принятия решения не называются. Издание утверждает, что некоторые законодатели-республиканцы в частном порядке призывали Трампа не рассматривать предложение Путина, поскольку оно может «ограничить возможности США в плане маневрирования».

Однако экс-замгоссекретаря по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер придерживается другой позиции. Продление ДСНВ может пойти на пользу США, поскольку страна «пока не готова к каким-либо решительным действиям», считает она.

Гетемюллер считает, что Россия после истечения срока действия договора начнет развертывать дополнительные ядерные боеголовки и США «останутся далеко позади» из-за отсутствия необходимых производственных мощностей.

Ее мнение разделяет военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, Соединенным Штатам для того, чтобы восстановить паритет по военным ядерным технологиям, например, по межконтинентальным баллистическим ракетам, требуется время — от 20 до 25 лет.

«Они попытаются догнать и, может быть, даже перегнать Россию и Китай. Но дело в том, что и Россия, и Китай благодаря гиперзвуковым технологиям уйдут очень далеко вперед», — подчеркнул он в разговоре с «Газетой.Ru».

«Система безопасности разрушена»

Отсутствие обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы России и США угрожает глобальной безопасности, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его мнению, сейчас риск применения ядерного оружия «самый высокий за последние десятилетия» .

Гутерриш обратил внимание, что контроль над стратегическими вооружениями на протяжении холодной войны и после нее помогал «предотвращать катастрофы», «обеспечивал стабильность» и «исключал риск разрушительных просчетов».

Текущий кризис должен быть использован «как шанс для формирования более актуальной архитектуры контроля» , считает генсек ООН. По словам Гутерриша, Россия и США должны «без промедления» вернуться к переговорам для выработки соглашения.

«Мир ожидает от РФ и США перехода от слов к делу», — добавил он.

Военный эксперт Иван Коновалов в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что американская сторона работает над новым договором в сфере ограничения СНВ. Новый ДСНВ стал бы «достаточно серьезной базовой платформой для создания новой системы мировой безопасности.

«Система безопасности разрушена. Все нужно создавать заново. Этот договор, конечно, был бы полезен <…> Я думаю, что этот вопрос там [в США] рассматривается», — сказал Коновалов.