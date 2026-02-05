Размер шрифта
В Башкирии врачи нашли в ухе женщины застрявший наконечник ручки

В Уфе врачи вытащили из уха женщины наконечник ручки
Telegram-канал Айрат Рахматуллин

В Уфе челюстно-лицевые хирурги извлекли из уха 45-летней пациентки металлический наконечник от шариковой ручки, женщина не могла объяснить, как посторонний предмет оказался у нее в ухе. Об этом в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Женщина обратилась в больницу с жалобами на постоянную боль. Стандартный осмотр не выявил причину дискомфорта. Только компьютерная томография показала глубоко засевший в тканях уха, рядом с околоушной железой и лицевым нервом, небольшой металлический предмет.

Хирурги сделали небольшой разрез и аккуратно удалили инородное тело, которым оказался металлический наконечник от шариковой ручки. Пациентка не смогла вспомнить, как деталь от ручки оказалась в ухе. Состояние женщины не вызывает у врачей опасений.

До этого в Индии врачи достали из мужчины семь зубных щеток и гаечные ключи. Пациент обратился в медицинское учреждение с жалобами на острую боль в области живота.

Ранее женщина случайно проглотила булавку, когда ковырялась в зубах.
 
