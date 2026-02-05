Размер шрифта
В Испании планируют запретить доступ к соцсети X на следующей неделе

Министр Рего: Испания ограничит доступ к соцсети X из-за нарушений прав человека
Global Look Press/Keystone Press Agency

Испании придется ограничить или запретить доступ к соцсети X из-за грубых нарушений прав человека, заявила министр по делам молодежи страны Сира Рего. Ее слова передает Politico.

«Комментарии [министра] прозвучали на фоне того, как Санчес продвигает планы по запрету использования социальных сетей лицами младше 16 лет; ожидается, что это предложение будет представлено Совету министров на следующей неделе», — пишет издание.

До этого премьер-министр Испании Педро Санчес ответил на критику инициатив его правительства по регулированию соцсетей со стороны американского предпринимателя Илона Маска и основателя Telegram Павла Дурова. Он отметил, что «лай техноолигархов» подтверждает движение его страны вперед.

4 февраля премьер-министр Испании анонсировал пакет мер, направленных на борьбу с злоупотреблениями со стороны крупных цифровых платформ и создание безопасной цифровой среды в стране. Он отметил, что социальные сети фактически превратились в отдельное пространство, где часто нарушаются законы и совершаются преступления.

Ранее Дуров заявил о превращении Испании в страну тотальной слежки под видом защиты.
 
