Открыт белок, замедляющий старение

Aging and Disease: белок тризтетрапроин замедляет старение
К 2050 году все больше людей будут доживать до 90 лет и старше. Однако увеличение продолжительности жизни сопровождается ростом хронических заболеваний, снижением иммунитета и общей физической слабостью. Ученые из Университета Буффало нашли молекулярный механизм, который может замедлить эти процессы — по крайней мере, у лабораторных мышей. Работа опубликована в журнале Aging and Disease.

С возрастом в организме усиливается хроническое воспаление, явление, известное как «инфламмэйджинг». Оно связано с постепенным старением иммунной системы и повышает риск артрита, остеопороза, усталости и утраты мышечной силы. Ключевую роль в этом процессе, как показало новое исследование, играет белок тризтетрапроин (TTP), который подавляет воспалительные реакции на уровне РНК.

«С возрастом уровень TTP снижается, особенно в иммунных клетках, и это приводит к усилению воспаления», — объяснил руководитель исследования Кит Кирквуд, старший заместитель декана по науке Школы стоматологической медицины Университета Буффало.

В рамках эксперимента ученые генетически стабилизировали уровень TTP у пожилых мышей в возрасте около 22 месяцев. Результаты показали, что животные с повышенным уровнем этого белка оказались заметно менее «хрупкими». Они демонстрировали лучшую силу хвата, быстрее ходили, дольше выдерживали нагрузку на беговой дорожке и в целом отличались более высокой физической выносливостью.

«Повышение уровня TTP привело к улучшению силы, походки, выносливости и общей физической работоспособности. Кроме того, у таких мышей были крепче кости и снижено их разрушение», — отметил Кирквуд.

Эффект оказался более выраженным у самцов, чем у самок. Ученые связали это с гормональными различиями и меньшими размерами тела самок, что может ограничивать реакцию тканей на противовоспалительное воздействие. Тем не менее усиление TTP положительно влияло на состояние костной ткани у животных обоих полов.

По словам авторов, пока речь идет лишь о фундаментальных результатах. Клинические испытания на людях остаются делом будущего. Попытки найти лекарственные соединения, способные повышать уровень TTP, уже ведутся, однако эффективных препаратов пока не обнаружено.

В дальнейшем исследовательская группа планирует изучить роль TTP в нейровоспалении, связанном с возрастными когнитивными нарушениями, включая деменцию и болезнь Альцгеймера.

Ранее был назван досуг, замедляющий снижение памяти у пожилых людей.
 
