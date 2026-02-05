Размер шрифта
«Запишут в историю»: в Госдуме отреагировали на возвращение Валиевой

Журова: возвращение Валиевой запишут в истории
Владимир Астапкович/РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что в случае дальнейших побед возвращение российской фигуристки Камилы Валиевой может стать историческим. Ее слова передают РИА Новости.

«В любом случае, если Камила полноценно вернется и начнет выигрывать, в фигурном катании это станет сенсацией. В истории это запишут как невероятный факт. Я верю в Камилу. Это очень тяжелый путь. Она сама прекрасно понимает, что все зависит только от нее — от физического состояния и здоровья. Травм у нее не было, но перед ней стоит сверхзадача. Она взяла ее на себя и несет», — сказала Журова.

1 февраля Камила Валиева показала худший результат в полуфинале прыжкового чемпионата России. Победителем турнира стала ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова, набрав 127.27 балла.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях.

Ранее Татьяна Тарасова заявила о первенстве Валиевой в будущем.
 
