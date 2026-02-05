«Чуть не зарезал ребенка». Воспитательница спасла детей в садике под Оренбургом

В Оренбургской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детский сад

В Оренбургской области нетрезвый мужчина с ножом ворвался в детский сад. Ему преградила путь воспитательница. В результате злоумышленника удалось скрутить и поместить в подвал до приезда полицейских. Женщина получила порезы рук. Глава региона Евгений Солнцев позвонил ей и пообещал представить к награде. СК расследует два уголовных дела, одно из них — о халатности. По информации SHOT, в учреждении не было охраны.

Мужчина с ножом ворвался в детский сад на улице Фрунзе города Бугуруслана Оренбургской области, сообщило региональное управление МВД России.

Инцидент произошел в «Детсаде присмотра и оздоровления № 1» около 13:00 по местному времени (11:00 мск).

«25-летний местный житель вырвал запасную дверь детского сада, угрожал ножом персоналу. Воспитателям удалось его обезвредить, поместить в подвал и нажать тревожную кнопку», — отметило ведомство.

На втором этаже детсада нападавший ранил воспитательницу. Женщина получила порезы рук, когда отбирала у агрессора нож, выяснил портал kp.ru. Воспитанники учреждения не пострадали.

Как пишет SHOT, росгвардейцы прибыли в детский сад за три минуты. Злоумышленника доставили в отдел внутренних дел.

«Мужчина сильно пьян, после задержания ведет себя невменяемо и с трудом разговаривает с полицейскими. Его пока не могут допросить. Нападавший пока не в состоянии объяснить, для чего вломился в детский сад с оружием. Его ждет самое неприятное отрезвление в жизни», — отметил Telegram-канал.

Региональное управление СК возбудило два уголовных дела — о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ) и халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ). Следователи проводят осмотр места происшествия и допрашивают очевидцев.

Прокуратура Оренбургской области взяла на контроль ход расследования уголовных дел и организовала свою проверку. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства о безопасном пребывании детей в образовательных учреждениях.

Героический поступок

В детском саду не было полноценной охраны. По информации SHOT, за порядком в учреждении следят пожилые женщины, которые отсутствовали в день происшествия.

В связи с этим путь злоумышленнику преградила 41-летняя воспитательница Лия Галеева. Во время тихого часа женщина в одиночку удерживала злоумышленника, пока на помощь не подоспели другие сотрудники.

«Неадекват с ножом чуть не успел зарезать одного ребенка, но вовремя подоспела воспитательница учреждения Лия Галеева», — узнала Baza.

В этот тот момент в здании находились одна группа детей, воспитатель и няня, утверждает Telegram-канал.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев взял ситуацию на личный контроль. Он позвонил Галеевой и пообещал представить воспитателя к награде, поскольку «самоотверженность и решимость женщины вызывают восхищение».

«Сегодня воспитатель героически встала на защиту детей. Уму непостижимый случай <…> В ходе обороны женщина получила порезы. Сейчас ей уже оказана необходимая медицинская помощь. Считаю, что такие поступки не должны остаться незамеченными», — отметил глава региона в своем Telegram-канале.

Солнцев выразил Галеевой и всему коллективу детского сада благодарность «за своевременную реакцию». Как пишет Mash, женщина воспитывает двух дочерей 17 и 11 лет.

Глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко также выразил благодарность за взаимопомощь. Смелость работников детсада и своевременное реагирование экстренных служб не позволили допустить трагедию, добавил он.