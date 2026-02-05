«Кошмар для Starlink»: в КНР создали первое в мире мощное микроволновое оружие

Китайские ученые разработали микроволновое оружие TPG1000Cs, способное поражать космические спутники. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Как отмечается, мощность установки составляет 20 гигаватт, при этом для вывода из строя спутников может быть достаточно одного гигаватта. Оружие уже назвали «кошмаром для Starlink». Журналисты сообщают также, что TPG1000Cs способно производить импульсы длительностью 60 секунд.

По информации издания, это не только мощное устройство, но и компактное: длиной около четырех метров и весом менее пяти тонн. Благодаря этим параметрам его можно устанавливать на грузовики, самолеты и спутники. В Китае отмечают, что спутник Starlink представляет одну из главных угроз в случае военных действий.

До этого китайский человекоподобный робот Unitree G1 впервые прошел испытания при экстремально низкой температуре. Тестирование прошло в высокогорной области китайского Синьцзяна при температуре воздуха до -47,5°C. В ходе эксперимента он преодолел по заснеженной местности расстояние, равное около 100 км.

Ранее на параде в Пекине представили микроволновое оружие для защиты от дронов.