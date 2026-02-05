Размер шрифта
Мужчина избил и изнасиловал пьяную девушку в Краснодаре на глазах приятеля

В Краснодаре осудили мужчину, избившего и изнасиловавшего пьяную девушку

В Краснодаре вынесли приговор мужчине, который избил и изнасиловал 19-летнюю девушку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел 14 мая прошлого года — мужчина увидел на остановке пьяную девушку и предложил ей прокатиться на своей машине. Та согласилась, после чего злоумышленник вывез ее в поле. Там мужчина ее изнасиловал. При этом он несколько раз ударил свою жертву, чтобы подавить сопротивление. Все это произошло на глазах у приятеля насильника.

Первоначально Прикубанский районный суд с учетом смягчающих обстоятельств назначил преступнику три года лишения свободы условно. Однако позже судебная коллегия краевого суда сочла приговор чрезмерно мягким, и теперь мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее россиянин пытался изнасиловать 11-летнюю дочь знакомых после застолья.
 
