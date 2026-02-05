Размер шрифта
В файлах Эпштейна нашли письмо о Чубайсе

В досье Эпштейна есть переписка с упоминанием Чубайса
Григорий Сысоев/РИА Новости

В файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна есть письмо с упоминанием бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Оно опубликовано на сайте американского минюста.

Министерство обнародовало скриншоты переписок Эпштейна с неизвестным по электронной почте в 2010 и 2011 годах, когда Чубайс занимал пост председателя правления корпорации «Роснано».

«Поговорим завтра дома. Чубайс из «Роснано» спрашивает обо мне», — написал неизвестный финансисту 27 августа 2010 года.

Помимо этого, имя Чубайса встречается в новостных дайджестах, а также в брошюре со списком участников Восточного экономического форума в Давосе 2011 года.

Чубайс покинул Россию в марте 2022 года, сразу после ухода с поста спецпредставителя президента по связям с международными организациями. В разное время его видели в Турции, Италии и Израиле. СМИ сообщали, что в еврейском государстве он занимается научно-исследовательской деятельностью.

30 января минюст США опубликовал новую партию документов по делу Эпштейна, всего было обнародовано еще более 3 млн страниц документов из досье. В файлах были фотографии с мужчиной, похожим на младшего брата короля Великобритании Карла III. Кроме того, в них обнаружили связь финансиста с девушками из России.

Ранее стали известны подробности ущерба, который Чубайс нанес «Роснано».
 
