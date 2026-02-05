Обмен пленными и признание Донбасса. Что Россия, Украина и США обсудили в Абу-Даби?

Во время переговоров в Абу-Даби, 4 февраля 2026 года

Делегации России, США и Украины провели второй день переговоров по урегулированию конфликта Москвы и Киева на трехсторонней встрече в Абу-Даби. Сторонам удалось договориться об обмене военнопленными, обсуждали также вопрос территорий и механизм прекращения огня. Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры «подробными и продуктивными» и анонсировал их продолжение в ближайшие недели. Что известно о втором раунде встреч в ОАЭ и какие темы обсуждали стороны — в материале «Газеты.Ru».

В Абу-Даби прошел второй день трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию российско-украинского конфликта, встречи провели в закрытом режиме, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Закрытый режим позитивно влияет на ход дискуссий. В целом наблюдается позитивная атмосфера на переговорах», — отметил собеседник агентства.

По информации ТАСС, в этот раз обстановка более деловая, чем на всех прошлых встречах. Представители трех стран проводят консультации, работают в группах и синхронизируют свои позиции, уточнил секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация оперативно докладывает о ходе переговорного процесса президенту РФ Владимиру Путину . Подводить итоги пока рано, подчеркнул он.

Второй раунд двухдневных переговоров России, Украины и США начался 4 февраля, а завершается 5 февраля. По информации российских СМИ, после трехсторонней встречи будет опубликовано коммюнике от принимающей стороны. Первый раунд переговоров прошел 23 и 24 января. Как пишет Axios, в какой-то момент «все [участники делегаций] выглядели почти как друзья».

Что обсуждают?

Участникам встречи в Абу-Даби удалось договориться о новом обмене военнопленными в количестве 314 человек, сообщил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в социальной сети Х. Он назвал переговоры «подробными и продуктивными» и анонсировал их продолжение в ближайшие недели.

«В ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс», — подчеркнул Уиткофф. Предстоит еще много работы, добавил он.

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев согласился с тем, что в переговорах «идет хорошее, позитивное движение вперед». При этом «разжигатели войны» из стран Евросоюза и Великобритании «постоянно пытаются помешать этому процессу», считает он.

Стороны на встрече в Абу-Даби затрагивают не только вопрос территорий и механизм прекращения огня, но и экономические аспекты , заявил источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров. По его словам, Москва видит частью большого договора признание Донбасса российским всеми странами.

«Для российской стороны этот аспект с признанием Донбасса всеми странами видится очень важным», — сказал источник.

Кроме того, гарантии безопасности Украине могут включать не миротворцев, а «быстрое реагирование многонациональных сил».

«Миротворцы устраивают не всех», — добавил собеседник издания.

Что о встрече говорят в России

Согласие Украины на территориальные уступки и заключение мирного соглашения станет главным условием успешного завершения переговоров в Абу-Даби, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Все понимают, что Украина должна уйти с территории Донбасса, но они, к сожалению, этого не понимают», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Однако «все данные показывают», что Украина не желает заключения мирного соглашения и «тянет любыми путями» , подчеркнул сенатор. По его мнению, Киев будет использовать «любую зацепку» для того, чтобы не проводить никаких переговоров.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что США и Европа официально признают Крым и Донбасс российскими после заключения соглашения по урегулированию конфликта.

«Если Киев это признает, то и мы понимаем, что в самом документе, мирном договоре [с Украиной] будет прописано это все по умолчанию», — отметила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Кроме того, официальное признание Крыма и Донбасса за Россией может случиться «автоматически» после завершения СВО, допустила депутат. По ее мнению, в таком случае в договоре с Киевом этот пункт прописывать не придется.