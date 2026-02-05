Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Обмен пленными и признание Донбасса. Что Россия, Украина и США обсудили в Абу-Даби?

Уиткофф анонсировал обмен 314 пленными между Россией и Украиной
Во время переговоров в Абу-Даби, 4 февраля 2026 года
UAE Ministry of Foreign Affairs/Reuters

Делегации России, США и Украины провели второй день переговоров по урегулированию конфликта Москвы и Киева на трехсторонней встрече в Абу-Даби. Сторонам удалось договориться об обмене военнопленными, обсуждали также вопрос территорий и механизм прекращения огня. Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры «подробными и продуктивными» и анонсировал их продолжение в ближайшие недели. Что известно о втором раунде встреч в ОАЭ и какие темы обсуждали стороны — в материале «Газеты.Ru».

В Абу-Даби прошел второй день трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию российско-украинского конфликта, встречи провели в закрытом режиме, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Закрытый режим позитивно влияет на ход дискуссий. В целом наблюдается позитивная атмосфера на переговорах», — отметил собеседник агентства.

По информации ТАСС, в этот раз обстановка более деловая, чем на всех прошлых встречах. Представители трех стран проводят консультации, работают в группах и синхронизируют свои позиции, уточнил секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация оперативно докладывает о ходе переговорного процесса президенту РФ Владимиру Путину. Подводить итоги пока рано, подчеркнул он.

Читайте также
«Не попасть в ловушку американцев». Как проходит второй раунд переговоров в Абу-Даби

Второй раунд двухдневных переговоров России, Украины и США начался 4 февраля, а завершается 5 февраля. По информации российских СМИ, после трехсторонней встречи будет опубликовано коммюнике от принимающей стороны. Первый раунд переговоров прошел 23 и 24 января. Как пишет Axios, в какой-то момент «все [участники делегаций] выглядели почти как друзья».

Что обсуждают?

Участникам встречи в Абу-Даби удалось договориться о новом обмене военнопленными в количестве 314 человек, сообщил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в социальной сети Х. Он назвал переговоры «подробными и продуктивными» и анонсировал их продолжение в ближайшие недели.

«В ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс», — подчеркнул Уиткофф. Предстоит еще много работы, добавил он.

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев согласился с тем, что в переговорах «идет хорошее, позитивное движение вперед». При этом «разжигатели войны» из стран Евросоюза и Великобритании «постоянно пытаются помешать этому процессу», считает он.

Читайте также
«Сделать невозможное возможным». Белый дом назвал участников новой встречи по Украине в Абу-Даби

Стороны на встрече в Абу-Даби затрагивают не только вопрос территорий и механизм прекращения огня, но и экономические аспекты, заявил источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров. По его словам, Москва видит частью большого договора признание Донбасса российским всеми странами.

«Для российской стороны этот аспект с признанием Донбасса всеми странами видится очень важным», — сказал источник.

Кроме того, гарантии безопасности Украине могут включать не миротворцев, а «быстрое реагирование многонациональных сил».

«Миротворцы устраивают не всех», — добавил собеседник издания.

Что о встрече говорят в России

Согласие Украины на территориальные уступки и заключение мирного соглашения станет главным условием успешного завершения переговоров в Абу-Даби, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Все понимают, что Украина должна уйти с территории Донбасса, но они, к сожалению, этого не понимают», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Однако «все данные показывают», что Украина не желает заключения мирного соглашения и «тянет любыми путями», подчеркнул сенатор. По его мнению, Киев будет использовать «любую зацепку» для того, чтобы не проводить никаких переговоров.

Читайте также
«Не отдадим без боя». Зеленский исключил компромиссы по Донбассу и ЗАЭС

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что США и Европа официально признают Крым и Донбасс российскими после заключения соглашения по урегулированию конфликта.

«Если Киев это признает, то и мы понимаем, что в самом документе, мирном договоре [с Украиной] будет прописано это все по умолчанию», — отметила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Кроме того, официальное признание Крыма и Донбасса за Россией может случиться «автоматически» после завершения СВО, допустила депутат. По ее мнению, в таком случае в договоре с Киевом этот пункт прописывать не придется.
 
Теперь вы знаете
"Самолет" — лишь первая ласточка. Почему проблемы одного застройщика развернули весь рынок акций России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!