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Никто не пришел на премьеры: Венецианский кинофестиваль остался без звезд

На острове Лидо открылся 80-й Венецианский кинофестиваль

В программе юбилейного, 80-го Венецианского кинофестиваля, на экраны выходят такие громкие фильмы, как «Присцилла» Софии Копполы, «Маэстро» Брэдли Купера и «Убийца» Дэвида Финчера. Также в Италии покажут новые работы Йоргоса Лантимоса, Майкла Манна и Авы ДюВерней.

30 августа фестиваль откроет лента «Команданте» — итальянская историческая драма режиссера Эдоардо Де Анжелиса с Пьерфранческо Фавино в главной роли.

Киносмотр в этом году проходит на фоне продолжающихся забастовок профсоюза голливудских актеров SAG-AFTRA и Гильдии сценаристов США (WGA). Лидо находится в тысячах миль от Голливуда, но ощутит влияние протестов: часть номинантов просто не смогут принять в нем участие и не придут на красную дорожку. Американцы, все-таки долетевшие до Италии, выражают активную поддержку бастующим. Режиссер «Ла-Ла Ленда» Дэмиен Шазель, возглавляющий международное жюри, прибыл на премьеру в футболке в поддержку WGA.

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