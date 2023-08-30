Никто не пришел на премьеры: Венецианский кинофестиваль остался без звезд

В программе юбилейного, 80-го Венецианского кинофестиваля, на экраны выходят такие громкие фильмы, как «Присцилла» Софии Копполы, «Маэстро» Брэдли Купера и «Убийца» Дэвида Финчера. Также в Италии покажут новые работы Йоргоса Лантимоса, Майкла Манна и Авы ДюВерней.

30 августа фестиваль откроет лента «Команданте» — итальянская историческая драма режиссера Эдоардо Де Анжелиса с Пьерфранческо Фавино в главной роли.

Киносмотр в этом году проходит на фоне продолжающихся забастовок профсоюза голливудских актеров SAG-AFTRA и Гильдии сценаристов США (WGA). Лидо находится в тысячах миль от Голливуда, но ощутит влияние протестов: часть номинантов просто не смогут принять в нем участие и не придут на красную дорожку. Американцы, все-таки долетевшие до Италии, выражают активную поддержку бастующим. Режиссер «Ла-Ла Ленда» Дэмиен Шазель, возглавляющий международное жюри, прибыл на премьеру в футболке в поддержку WGA.