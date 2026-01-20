Дмитриев: Украине не удалось стать главной темой форума в Давосе

Попытка сделать Украину главной темой на Мировом экономическом форуме в швейцарском Давосе не удалась. Об этом в своем Telegram-канале написал специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась», — написал он.

Накануне стало известно, что президент США не хочет проводить личные переговоры с Зеленским в ходе предстоящего форума в Давосе. Позже украинский лидер заявил, что не поедет на форум.

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из разных областей. ВЭФ насчитывает около тысячи крупных компаний и организаций-участников. В 2026 году мероприятие проходит с 19 по 23 января, а основной темой объявлен «Дух диалога».

