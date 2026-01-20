Один из сильнейших ультрамарафонцев планеты Горохов скончался в 76 лет

Ультрамарафонец Константин Горохов скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщило министерство спорта Калужской области в своем Telegram-канале.

«Константин Сергеевич навсегда останется в наших сердцах как фанат бега, добрый и отзывчивый человек с огромной любовью к спорту», — отмечено в сообщении.

Причиной смерти марафонца стала остановка сердца. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил его племянник Владислав, который подчеркнул, что подробностей не знает, однако Горохов не жаловался на проблемы со здоровьем и продолжал тренироваться каждый день.

В своей карьере Горохов пробежал около 520 классических марафонов, а также более 1700 раз стартовал на сверхмарафонских дистанциях. 16 раз марафонец был участником чемпионата России по бегу на 24 часа «Сутки бегом» в Москве.

В 2016 году на национальном первенстве он завоевал золотую медаль в категории у мужчин возраста 65-69 лет. Также на его счету три победы на чемпионате России (2021, 2022, 2024 годы) в группе М70+.

