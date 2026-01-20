Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Спорт

Один из сильнейших ультрамарафонцев планеты Горохов скончался в 76 лет

Умер один из сильнейших ультрамарафонцев планеты Константин Горохов
Министерство спорта Калужской области

Ультрамарафонец Константин Горохов скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщило министерство спорта Калужской области в своем Telegram-канале.

«Константин Сергеевич навсегда останется в наших сердцах как фанат бега, добрый и отзывчивый человек с огромной любовью к спорту», — отмечено в сообщении.

Причиной смерти марафонца стала остановка сердца. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил его племянник Владислав, который подчеркнул, что подробностей не знает, однако Горохов не жаловался на проблемы со здоровьем и продолжал тренироваться каждый день.

В своей карьере Горохов пробежал около 520 классических марафонов, а также более 1700 раз стартовал на сверхмарафонских дистанциях. 16 раз марафонец был участником чемпионата России по бегу на 24 часа «Сутки бегом» в Москве.

В 2016 году на национальном первенстве он завоевал золотую медаль в категории у мужчин возраста 65-69 лет. Также на его счету три победы на чемпионате России (2021, 2022, 2024 годы) в группе М70+.

Ранее экс-футболист «Локомотива» умер в возрасте 56 лет.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27667909_rnd_2",
    "video_id": "record::ee47a94e-4a8b-4f6b-b7cc-01229164be69"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+