Власти Обнинска отреагировали на слухи о 20 ошпарившихся горячей водой жителях

Распространенная рядом Telegram-каналов и СМИ информация о том, что не менее 20 жителей Обнинска получили ожоги от горячей воды в многоквартирных домах, не соответствует действительности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В заявлении говорится, что власти обратились в клиническую больницу №8 с просьбой предоставить информацию о том, сколько жалоб на бытовые ожоги от горячей воды поступило от жителей Обнинска в период с декабря 2025 года по январь текущего года. По данным медицинского учреждения, за это время была зафиксирована всего одна жалоба.

«У нас подтверждения данных о том, что минимум 20 человек обварились в кипятке в квартирах Обнинска, нет. Это не соответствует действительности», — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что в социальных сетях были выявлены несколько комментариев жителей города с жалобами на горячую воду. Как рассказали в администрации, температура воды в домах устанавливается с помощью терморегуляторов. За корректную работу оборудования отвечают управляющие компании, которым было поручено перепроверить приборы и починить неисправные.

Прокуратура Калужской области в Telegram-канале сообщила, что 20 декабря прошлого года житель Обнинска получил ожоги при подаче горячей воды. Здоровью мужчины был причинен тяжкий вред. На этом фоне было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

