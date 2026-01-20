Размер шрифта
Политика

Алиев сделал заявление о войне между Азербайджаном и Арменией

Алиев: Азербайджан и Армения закрыли страницу войны
Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Баку и Ереван закрыли страницу войны. Заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании Всемирного экономического форума в Давосе, пишет РИА Новости.

«Азербайджан и Армения приняли решение закрыть страницу войны. Продолжение войны могло привести к очень нехорошим последствиям», — сказал он.

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из разных областей. ВЭФ насчитывает около тысячи крупных компаний и организаций-участников. В 2026 году мероприятие проходит с 19 по 23 января, а основной темой объявлен «Дух диалога».

4 ноября 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение армян в Нагорный Карабах может стать угрозой миру, установленному между Ереваном и Баку. Он подчеркнул, что повестка возвращения внутренне перемещенных лиц опасна, поскольку означает возвращение к первоначальным параметрам конфликта.

8 августа 2025 года Пашинян и Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Алиев заявил, что отношения Азербайджана и Армении уже перерастают в сотрудничество.

