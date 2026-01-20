«Я не всегда выбираю себя». Карьера и личная жизнь Ольги Бузовой

Певица, актриса, телеведущая Ольга Бузова отмечает юбилей — ей исполнилось 40 лет. У нее не было связей и громкой фамилии, но она постоянно работала над собой и сегодня по праву является одной из самых узнаваемых и коммерчески успешных звезд отечественного шоу-бизнеса. Как и 20 лет назад, ее либо критикуют, либо восхищаются, но артистку это не волнует — она продолжает идти вперед под личным лозунгом «Мои люди всегда со мной». С чего начала свой путь к славе Ольга Бузова и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Ольги Бузовой

Ольга Бузова родилась 20 января 1986 года в Ленинграде. Ее отец, Игорь Дмитриевич, был военнослужащим, а мать, Ирина Александровна, работала стоматологом в районной поликлинике. По информации из открытых источников, будущая звезда пошла в школу с пяти лет и окончила ее с серебряной медалью. Бузова мечтала стать артисткой, но родители настояли на более серьезной профессии, и девушка поступила на географический факультет СПбГУ.

«Я шла на геофак, потому что мама не разрешила мне подать документы в театральный институт. Родители сказали, мол, нужна серьезная профессия. Я выполнила их требование, но к чему это привело, вы знаете — я все равно стала артистом. Это мой путь!» — рассказывала она в интервью.

Учебу в университете Ольга совмещала с участием в телепроекте «Дом-2». В какой-то момент ей пришлось взять академический отпуск, однако это не помешало звезде окончить вуз с красным дипломом.

Ольга Бузова в «Доме-2»

В мае 2004 года 18-летняя Ольга Бузова прошла кастинг и стала участницей реалити-шоу «Дом-2». Она быстро освоилась в коллективе и практически сразу стала любимицей зрителей. Ее первым первым партнером был Роман Третьяков: на протяжении трех лет молодые люди «строили любовь» и неоднократно признавались самой романтичной парой «Дома-2». Впоследствии Третьяков покинул шоу, и пара рассталась.

Ольга Бузова на съемочной площадке телепроекта «Дом-2» ТАСС

В конце 2008 года Бузова объявила о желании уйти из проекта. Однако продюсеры не хотели расставаться с одной из самых узнаваемых участниц «золотого состава» телестройки и предложили девушке стать соведущей Ксении Бородиной и Ксении Собчак, а также занять должность шеф-редактора журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2». В 2012 году Собчак покинула проект, и Бузова заняла ее место. В общей сложности блондинка провела на шоу 17 лет.

Другие телепроекты Ольги Бузовой

Параллельно с «Домом-2» Ольга Бузова активно участвовала и в других телевизионных проектах. В частности, она вела теле- и радиошоу под общим лейблом «Роман с Бузовой» (2005) и рубрику в программе «Утро на ТНТ» (2007), а также снималась в многочисленных развлекательных передачах, в числе которых «Давай поженимся» (2011), «Танцы со звездами» (2012), «Форт Боярд» (2019), «Ледниковый период» (2020), «Битва экстрасенсов» (2020), «Маска» (2021) и многих других.

Алексей Майшев/РИА Новости

В 2018 году на ТНТ стартовали еще два проекта с участием звезды — «Замуж за Бузову» и «Бородина против Бузовой», а в 2019-м в эфир вышло шоу «План Б», в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали себе партнеров. В 2021 году ТНТ представил новое шоу «Бузова на кухне», в рамках которого выпускница «Дома-2» училась готовить у знаменитого шеф-повара Алексея Васильчука, а в 2022-м — «Звездную кухню», где Ольга вновь вернулась к роли ведущей.

С сентября 2021-го Бузова была соведущей Михаила Галустяна в экстремальном реалити-шоу «Звезды в Африке». После успеха проекта телеканал продолжил развивать этот формат с теми же ведущими — менялись только локации и участники. В числе последних телепроектов Бузовой-ведущей — шоу «Звезды в джунглях» и «Сокровища императора».

ТНТ

Кино- и театральная карьера Ольги Бузовой

В 2008 году Ольга Бузова дебютировала в кино — снялась в камео в одном из эпизодов сериала «Универ». Затем ее фильмография пополнилась ролями в сериалах «Зайцев +1» (2011) и «Бедные люди» (2016), комедиях «Чумовой Новый год!» (2020), «Елки-8» (2021), «СамоИрония судьбы» (2022), «Иван Васильевич меняет все» (2023), «Звезды в Сибири» (2024) и «Невероятные приключения Шурика» (2025). Всего на счету телеведущей около 20 киноработ.

Пресс-служба фильма «Елки 8»

В 2010-м Бузова впервые вышла на театральную сцену — сыграла одну из главных героинь в постановке по пьесе австрийского драматурга Габриэля Барилли «Медовый месяц» театра «Школы современной пьесы». В том же году она заменила актрису Марию Кожевникову в спектакле «Шикарная свадьба». В 2017-м телеведущая сыграла в комедии «Мужчина нарасхват» в Театриуме на Серпуховке, а в 2021-м дебютировала на главной сцене МХАТа имени Горького — исполнила роль певицы Беллы Шанталь в спектакле о молодости Иосифа Сталина «Чудесный грузин».

Книги Ольги Бузовой

В 2006 году состоялся писательский дебют звезды: книга «Роман с Бузовой. История самой красивой любви», написанная ей в соавторстве с Романом Третьяковым, была признана «Лучшим проектом года» по версии журнала «Книжный бизнес». Год спустя вышло продолжение — «Роман с Бузовой. Любовь online», а также новая книга «Дело в шпильке. Советы стильной блондинки». После почти десятилетней паузы телеведущая представила свою четвертую книгу «Цена счастья», каждая страница которой была ароматизирована любимыми духами Бузовой.

«Чтобы что-то получить в этой жизни, надо много и усердно работать. Так получилось, что у меня не было ничего изначально, не подавалось на блюдечке с золотой каемочкой. Я прошла тернистый путь и продолжаю его преодолевать. Моя жизнь только начинается. В книге я рассказываю о том, где черпаю силы, вдохновение. Моя книга — моя душа, которую я раскрыла», — писала артистка в книге.

Музыкальная карьера Ольги Бузовой

Первые шаги в музыке Ольга Бузова сделала еще в 2011 году — записала сингл «Не забывай» в дуэте с рэпером T-killah. Однако этот опыт скорого продолжения не получил, и последующие пять лет артистка была сосредоточена на своей телевизионной карьере. К музыке она вернулась в 2016 году уже в статусе одной из самых обсуждаемых персон российского шоу-бизнеса. После громкого развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Бузова выпустила сольный трек «Под звуки поцелуев», который за считанные дни оказался в верхних строчках чартов.

Осенью 2019 года на экраны вышел фильм «Жара» о популярном музыкальном фестивале в Баку. В картине появились многие звезды российского шоу-бизнеса, но, к удивлению многих, Бузова в съемках участие не принимала. Хотя на самом фестивале в том году выступила с успехом. На фото: Ольга Бузова выступает на международном музыкальном фестивале «Жара» в Баку, 2019 год Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Год спустя свет увидел одноименный альбом, в который вошли 14 композиций. Одним из главных хитов стал трек «Мало половин»: клип на него собрал десятки миллионов просмотров и надолго закрепился в топах видеоплатформ. После выхода второй пластинки с говорящим названием «Принимай меня» (2018) Бузова дала два больших сольных концерта в Москве и Санкт-Петербурге и отправилась в гастрольный тур по городам России и странам СНГ. Третий и последний на сегодняшний день студийный альбом «Вот она я» артистка представила осенью 2021 года.

Бизнес-проекты Ольги Бузовой

Первым бизнес-проектом Ольги Бузовой стал бренд бижутерии Bijoux — телеведущая запустила его вместе со своей младшей сестрой Анной в 2013 году. Затем предпринимательницы открыли сеть магазинов Bijoux Room, которые работали в разных городах России и развивались по франчайзинговой модели. Однако со временем в сети стали появляться негативные отзывы о качестве бижутерии от сестер Бузовых, и магазины стали закрываться.

Следующий бизнес-проект телеведущей тоже потерпел неудачу: созданный при поддержке итальянских дизайнеров модный бренд C&C by Olga Buzova был продан через год после своего основания из-за низких финансовых показателей.

ТНТ

В 2018 году Бузова объявила сразу о нескольких новых инициативах. Одной из них стала криптовалюта Buzcoin, запущенная на фоне общего бума цифровых активов. Почти одновременно в центре Москвы открылся ресторан Buz FOOD, который дива позиционировала как демократичное заведение с вкусной и полезной едой. Однако ни криптопроект, ни ресторанный бизнес не получили долгосрочного развития и в итоге были закрыты.

Сколько зарабатывает Ольга Бузова

Сегодня Ольга Бузова — одна из самых высокооплачиваемых знаменитостей отечественного шоу-бизнеса. По данным из открытых источников, основной доход ей приносят телевизионные проекты и концертная деятельность, а также рекламные контракты и активности в социальных сетях, где у звезды многомиллионная аудитория.

В разные годы финансовые показатели Бузовой заметно менялись. Так, в начале 2020-х ее годовой доход, по оценкам профильных изданий, достигал нескольких миллионов долларов — в частности, в 2020-м звезда заработала $2,7 млн, а в 2021-м — $3,3 млн. В относительно свежих публикациях фигурировали более скромные суммы: по данным журналистов, за первые месяцы 2024 года Бузова заработала порядка 90 млн рублей.

Личная жизнь Ольги Бузовой

Личная жизнь Ольги Бузовой с самого начала ее публичной карьеры развивалась на глазах у зрителей и неизменно вызывала интерес со стороны аудитории. Так, за ее отношениями с участником «Дома-2» Романом Третьяковым страна наблюдала в прямом эфире на протяжении трех лет. Влюбленные ругались, мирились, писали книги и строили планы на будущее, но в итоге Третьяков покинул проект, а Бузова осталась, правда, серьезных романов на телестройке больше не завела.

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова, 2013 год Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Следующим возлюбленным, а впоследствии и единственным официальным мужем Ольги Бузовой стал футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов. По информации из открытых источников, их роман начался в 2011 году, когда спортсмен еще был женат на своей первой супруге Оксане Пономаренко. Отношения развивались стремительно: спустя пару месяцев после начала романа Тарасов сделал Бузовой предложение, а летом 2012 года пара официально зарегистрировала брак.

«Тарабузики» — именно так супругов называли в сети — быстро стали одной из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса. Но в 2016 году идиллия рухнула, и пара объявила о расставании: СМИ активно писали об изменах Тарасова, в то время как сам футболист утверждал, что разрыв произошел из-за бытовых разногласий. Развод сопровождался взаимными упреками и громким разделом имущества. В частности, спортсмен потребовал, чтобы Бузова вернула подаренный автомобиль. В конце 2016-го супруги официально развелись, а спустя примерно год Тарасов женился на модели Анастасии Костенко.

После расставания с футболистом звезда «Дома-2» кардинально сменила имидж и сосредоточилась на карьере, однако болезненный развод еще долго оставался для нее сложной темой, к которой она возвращалась и спустя много лет. В частности, в 2023 году Бузова призналась, что регулярно подвергалась психологическому насилию со стороны Тарасова.

«Любовь это была или клиника, я уже сейчас не знаю. Мой муж был для меня главным. Если он сказал, что мне надо быть дома в 23.00, то я приходила в это время. Если опаздывала на пять минут, он мог не общаться со мной по несколько дней, доводить меня до расстройства. Сейчас я понимаю, что это манипуляция, абьюз. Под всем этим скрывался тиран», — рассказывала она Надежде Стрелец.

Третьим и последним на сегодняшний день публичным романом в жизни Ольги Бузовой стали отношения с блогером и музыкантом Давидом Манукяном, выступающим под псевдонимом Дава. Они познакомились в 2019 году на съемках клипа на песню Ольги «Лайкер» и вскоре официально объявили себя парой. Как раз в тот период Бузова участвовала в телепроекте «План Б», в котором якобы должна была найти себе партнера, но в финале шоу она призналась, что у нее уже появился «план Д».

Ольга Бузова и Давид Манукян (Дава), 2020 год Global Look Press

В январе 2021 года Бузова и Дава отправились на Мальдивы, где провели символическую свадебную церемонию, а вскоре после возвращения с островов объявили о расставании.

«Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи. Я умоляю — не задавать больше никаких вопросов», — написала Ольга в личном блоге.

Позднее телеведущая утверждала, что отношения с Давой сопровождались не только психологическим давлением, но и агрессией со стороны музыканта. Манукян обвинения отрицал, подчеркивая, что причиной расставания стали несовпадение взглядов и характеров.

buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

После расставания с Давидом Ольга Бузова не афиширует свою личную жизнь. За последние пять лет звезде неоднократно приписывали романы с разными мужчинами, но официального подтверждения ни один из них не получил. В конце 2024 года в беседе с журналистами артистка призналась, что ее сердце все еще не занято.

«За этот год ни одно свидание не привело меня к серьезным отношениям и поцелуям. Мне не хватало внимания и заботы как о девушке, не хватало динамики и шустрости по жизни. Должно быть безусловное принятие, доверие и любовь. Я только в такие отношения готова вступать», — цитирует ее слова The Voice.

Чем сегодня занимается Ольга Бузова

Ольга Бузова, 2025 год Алексей Майшев/РИА Новости

Сегодня Ольга Бузова — одна из самых востребованных звезд отечественного шоу-бизнеса. Она продолжает строить карьеру на телевидении — среди ее последних проектов приключенческие шоу «Сокровища императора» и «Звезды в джунглях». Параллельно Бузова записывает новые песни, снимается в кино и, конечно, занимается развитием личного бренда. Существенную часть ее профессиональной жизни по-прежнему занимают социальные сети, где она остается в постоянном контакте с аудиторией.

Накануне 40-летия Бузова дала интервью, в котором рассказала о своем ритме жизни и цене успеха.

«Моя жизнь мне не принадлежит. Я не всегда выбираю себя. Я выбираю профессию. И вообще не люблю проработанных психологами людей, которые говорят «я выбираю себя, у меня какие-то границы». Мне это чуждо», — заявила артистка.