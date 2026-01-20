В Госдуме заявили, что билеты «банка приколов» могут запретить в России

Инициатива Центробанка о запрете производства и продажи похожих на деньги предметов может коснуться билетов «банка приколов». Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Инициатива регулятора направлена на защиту граждан от потенциальных мошенничеств с предметами, похожими на деньги. Соответственно, в первую очередь будет учитываться степень схожести с настоящими купюрами. О конкретных параметрах запрета до внесения законопроекта говорить сложно, но, очевидно, что под ограничения, скорее всего, подпадают билеты «банка приколов», которые по размерам и по дизайну похожи на настоящие купюры и не имеют явных, заметных указаний на то, что они не являются средством платежа. Изменения одной буквы в обозначении номинала, например, «дублей» вместо «рублей», явно недостаточно — люди не всегда внимательно разглядывают каждую купюру. Должно быть явное отличие по размеру от купюры того же номинала, не должны воспроизводиться защитные элементы. Также хорошей практикой является нанесение штампа или достаточно крупной надписи о том, что это не настоящие деньги», — сказал Аксаков.

До этого стало известно, что Центральный банк России предложил ввести запрет на производство и продажу предметов, которые внешне напоминают российские банкноты и монеты. По мнению регулятора, эта мера должна защитить наличное обращение от подделок — такие изделия, в том числе ввозимые из других стран, активно сбываются через торговые предприятия, маркетплейсы, а также через объявления о продаже в сети.

Ранее житель Энгельса оплатил такси и билет в кино купюрами «банка приколов».