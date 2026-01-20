Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

В Госдуме назвали виновного в начале эпохи «мира без правил»

Слуцкий: Европа сама виновата в наступлении эпохи «мира без правил»
Павел Бедняков/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в своем Telegram-канале, что эпоха «мира без правил», о которой говорит президент Франции Эммануэль Макрон, наступила благодаря самой Европе.

По его словам, европейские политики сами передали свой суверенитет под протекторат США и тем самым поспособствовали тому, что международное право начало вытесняться «законом джунглей».

«Кто виноват, господин Макрон, в том, что международное право вытесняется теперь «законом джунглей»? [...] «Мировую шахматную доску» давно перевернула сама Европа, добровольно передав свой суверенитет под протекторат Вашингтона», — написал Слуцкий.

Парламентарий также напомнил, что Россия много лет предупреждала Европу о возможном кризисе безопасности и экономических рисках европейцев, но «европейские бюрократы только махали санкционной дубиной». В итоге такое поведение европейских властей приводило к тому, что они стреляли себе в обе ноги, добавил он.

До этого Макрон заявил, что Соединенные Штаты стремятся ослабить Европу и призвал не признавать «закон сильнейшего». Французский лидер указал на угрозы президента США Дональда Трампа ввести тарифы против европейских стран, поддерживающих Гренландию и Данию. По его словам, мир вступает в фазу, где действует «право сильного». Он призвал Европу «не воспринимать это пассивно».

Ранее Макрон признал медлительность Европы и необходимость реформ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27667951_rnd_1",
    "video_id": "record::ce8f6761-f17e-44a6-a930-dfde7f99c209"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+