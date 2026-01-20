В Госдуме назвали виновного в начале эпохи «мира без правил»

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в своем Telegram-канале, что эпоха «мира без правил», о которой говорит президент Франции Эммануэль Макрон, наступила благодаря самой Европе.

По его словам, европейские политики сами передали свой суверенитет под протекторат США и тем самым поспособствовали тому, что международное право начало вытесняться «законом джунглей».

«Кто виноват, господин Макрон, в том, что международное право вытесняется теперь «законом джунглей»? [...] «Мировую шахматную доску» давно перевернула сама Европа, добровольно передав свой суверенитет под протекторат Вашингтона», — написал Слуцкий.

Парламентарий также напомнил, что Россия много лет предупреждала Европу о возможном кризисе безопасности и экономических рисках европейцев, но «европейские бюрократы только махали санкционной дубиной». В итоге такое поведение европейских властей приводило к тому, что они стреляли себе в обе ноги, добавил он.

До этого Макрон заявил, что Соединенные Штаты стремятся ослабить Европу и призвал не признавать «закон сильнейшего». Французский лидер указал на угрозы президента США Дональда Трампа ввести тарифы против европейских стран, поддерживающих Гренландию и Данию. По его словам, мир вступает в фазу, где действует «право сильного». Он призвал Европу «не воспринимать это пассивно».

Ранее Макрон признал медлительность Европы и необходимость реформ.