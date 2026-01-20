Генпрокуратура потребовала конфисковать активы экс-депутата Госдумы Вороновского

Генпрокуратура России подала в суд иск с требованием конфисковать в пользу государства имущество экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В комментариях к делу указано, что были выявлены нарушения антикоррупционного законодательства в действиях депутатов Госдумы Анатолия Вороновского, Андрея Дорошенко и депутата заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко.

Всего по делу проходят 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Иск будет рассматриваться в Центральном районном суде Сочи.

Также отмечается, что обращение Генпрокуратуры в суд стало очередным звеном масштабной борьбы с коррупцией в Краснодарском крае.

До этого сообщалось, что в отношении экс-парламентария Вороновского возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.

По информации правоохранительных органов, Вороновский во время нахождения на посту замгубернатора Краснодарского края в 2019-2020 годах получил взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 млн рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.

Вороновский также был избран в Думу по федеральному избирательному округу в Краснодарском крае, являлся членом комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. После предъявления обвинений, политик написал заявление о сложении мандата.

Ранее экс-замглавы Кубани заподозрили в обогащении за счет бюджета.