Появились подробности допингового дела украинца Мудрика, попавшегося на мельдонии

Sporf: с Мудрика сняли дисквалификацию за допинг, он может перейти в «Страсбур»

Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик урегулировал дело, связанное с дисквалификацией из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает портал Sporf в социальной сети X.

Согласно опубликованной информации, футболист в скором времени может приступить к тренировкам. В клубе рассматривают вариант с тем, чтобы отдать Мудрика в аренду во французский «Старсбур», чтобы он восстановил игровую форму.

О том, что Мудрик провалил допинг-тест, стало известно 17 декабря 2024 года, в его пробе был обнаружен мельдоний. 8 февраля появилась информация, что FA может наказать Мудрика, даже если его допинг-проба «В» будет отрицательной. 22 апреля 2025 года стало известно, что Мудрик в связи с этим делом прошел проверку на детекторе лжи. А 19 июля стало известно, что его вторая допинг-проба также дала положительный результат.

Мельдоний запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 2016 года.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля», не отметившись результативными действиями.

