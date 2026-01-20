Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Спорт

Появились подробности допингового дела украинца Мудрика, попавшегося на мельдонии

Sporf: с Мудрика сняли дисквалификацию за допинг, он может перейти в «Страсбур»
Hannah McKay/Reuters

Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик урегулировал дело, связанное с дисквалификацией из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает портал Sporf в социальной сети X.

Согласно опубликованной информации, футболист в скором времени может приступить к тренировкам. В клубе рассматривают вариант с тем, чтобы отдать Мудрика в аренду во французский «Старсбур», чтобы он восстановил игровую форму.

О том, что Мудрик провалил допинг-тест, стало известно 17 декабря 2024 года, в его пробе был обнаружен мельдоний. 8 февраля появилась информация, что FA может наказать Мудрика, даже если его допинг-проба «В» будет отрицательной. 22 апреля 2025 года стало известно, что Мудрик в связи с этим делом прошел проверку на детекторе лжи. А 19 июля стало известно, что его вторая допинг-проба также дала положительный результат.

Мельдоний запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 2016 года.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля», не отметившись результативными действиями.

Ранее Мудрик был вновь лишен водительских прав. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27668059_rnd_6",
    "video_id": "record::d51f7f56-3420-44b5-8f8f-ec07771e783f"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+