Общество

Прохожий избил водителя бригады скорой помощи в Петербурге

В Петербурге ищут прохожего, избившего водителя скорой помощи
FotograFFF/Shutterstock

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, который с кулаками набросился на сотрудника скорой помощи, сидевшего в машине. Об этом сообщает ГУ МВД по городу и области.

Инцидент произошел в ночь на 19 января у дома на Ленинском проспекте. По предварительным данным, между водителем скорой помощи и неизвестным прохожим возник конфликт, который перерос в драку. Мужчина накинулся на 38-летнего медика с кулаками.

Пострадавший получил ушибы и обратился за медицинской помощью. После осмотра его отпустили на амбулаторное лечение. Личность нападавшего и обстоятельства конфликта устанавливаются. Полиция Красносельского района ведет розыск подозреваемого.

До этого пенсионерка из Новгородской области изрезала мужа и угрожала медикам скорой помощи пистолетом. Ей назначили наказание в виде условного лишения свободы сроком на один год.

Ранее в Северодвинске пациент напал на врача в больнице и сломал ему нос.

