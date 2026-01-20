Белоруссия присоединилась к «Совету мира»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ о присоединении республики к «Совету мира». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Президент от имени Республики Беларусь подписал документ о присоединении Беларуси к Совету Мира и выполнении положений Устава Совета Мира», — сказано в посте.

Подчеркивается, что все прошло в полном соответствии с предусмотренной процедурой, обозначенной в письме президента США Дональда Трампа.

16 января американский лидер объявил о формировании «Совета мира» по сектору Газа. Принять участие в работе органа пригласили более 60 мировых лидеров, включая президента РФ Владимира Путина и Лукашенко.

Заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Вершинин сообщил, что Москва внимательно рассмотрит инициативу Вашингтона о создании «Совета мира» и приглашение принять участие в его работе. Сам руководитель ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, рассказал о планах РФ организовать контакты с Соединенными Штатами для уточнения деталей инициативы.

Позже президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на приглашение Трампа, заявил, что его страна не может состоять в том или ином совете вместе с Россией. Он подчеркнул, что Киев также не хочет быть членом структуры, в которую входит Белоруссия, поскольку она является союзником РФ.

