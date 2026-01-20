Премьер Дании раскрыла, чем обернется раскол Европы

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Европу к единству, иначе России якобы будет легче «нанести удар». Ее слова приводит издание DR.

«Если мы начнем серьезно раскалываться, то России на востоке, которая непосредственно угрожает Европе, будет слишком легко нанести нам удар», — заявила Фредериксен, имея в виду ответ Евросоюза на угрозы в отношении Гренландии.

Она подчеркнула, что единство является «единственным путем вперед» для Европы. При этом она указала, что не ждет его среди европейцев в ответе на угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин. Однако Фредериксен призвала готовиться к ответу на действия Вашингтона.

«Главное – быть готовыми, если 1 февраля начнется торговая война. Но если США начнут торговую войну, Европа должна ответить. Я надеюсь, что торговая война никогда не станет реальностью, потому что она ударит по нашей экономике и, впрочем, по американской экономике тоже», – порассуждала премьер.

5 января 2026 года президент США заявил об амбициях американцев по захвату Гренландии для обеспечения своей нацбезопасности. Власти острова выступили против такого сценария, а европейские страны НАТО заявили о проведении совместной разведывательной миссии в Гренландии под названием «Арктическая выносливость».

В ответ Трамп пригрозил странам-участникам учений 10%-ми пошлинами, которые планируется ввести с 1 февраля 2026 года, с 1 июня их могут поднять их уже до 25%. Страны Евросоюза же рассматривают возможность принятия ответных мер.

