Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Культура

В Третьяковской галерее рассказали о востребованности Репина в Китае

В Китае больше 350 тыс. человек посетили выставку «Илья Репин»
ВТБ

Выставку «Илья Репин» в Китае посетили свыше 350 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

Экспозицию провела Государственная Третьяковская галерея. За период с 22 июля 2025 года по 11 января 2026-го выставку посетили более 350 тыс. человек. В пресс-службе музея назвали подобную посещаемость доказательством того, что искусство российского художника Ильи Репина актуально и востребовано в Китае.

«Это еще одно подтверждение, что отечественное искусство, с его глубокой любовью к человеку и исторической пронзительностью в постановке волнующих нравственных вопросов, находит живой отклик в посетителях абсолютно различных культур», — заявила заместитель генерального директора по научной работе Татьяна Юденкова.

Государственная Третьяковская галерея представила в Китае более 90 работ Репина.

В мае 2025-го генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал, что представители студии обсуждали возможное сотрудничество с китайскими кинематографистами. Он заявил, что в Китае очень мощная киноиндустрия.

В том же месяце президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и китайской делегацией в расширенном составе рассказал о будущих совместных фильмах Китая и России.

Ранее сообщалось, что Индия планирует сотрудничать с Россией в сфере кино и сериалов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27667639_rnd_6",
    "video_id": "record::fc475dd7-af6f-42b7-aced-89c5c7b98a00"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+