В Третьяковской галерее рассказали о востребованности Репина в Китае

В Китае больше 350 тыс. человек посетили выставку «Илья Репин»

Выставку «Илья Репин» в Китае посетили свыше 350 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

Экспозицию провела Государственная Третьяковская галерея. За период с 22 июля 2025 года по 11 января 2026-го выставку посетили более 350 тыс. человек. В пресс-службе музея назвали подобную посещаемость доказательством того, что искусство российского художника Ильи Репина актуально и востребовано в Китае.

«Это еще одно подтверждение, что отечественное искусство, с его глубокой любовью к человеку и исторической пронзительностью в постановке волнующих нравственных вопросов, находит живой отклик в посетителях абсолютно различных культур», — заявила заместитель генерального директора по научной работе Татьяна Юденкова.

Государственная Третьяковская галерея представила в Китае более 90 работ Репина.

