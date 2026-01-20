Дмитриев завершил первую встречу на полях форума в Давосе

Дмитриев после встречи прошелся по павильонам стран в Давосе

Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев завершил первую встречу в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщает РИА Новости.

После этого Дмитриев совершил прогулку по Променаду – главной улице Давоса, где представлены павильоны стран и международных компаний. Затем он продолжил деловую программу.

До этого Дмитриев отметил, что попытка сделать Украину главной темой на форуме в швейцарском Давосе не удалась.

Накануне стало известно, что президент США не хочет проводить личные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе предстоящего форума в Давосе.

С 19 по 23 января 2026 года в Давосе проходит 56-я сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ). Главная тема мероприятия — «Дух диалога». Участники форума обсуждают проблемы международной безопасности, экономические вопросы и вопрос искусственного интеллекта.

Ранее Зеленский заявил, что не едет в Давос.