Зеленский пока не получил приглашение на саммит G7

Зеленский заявил, что не получал от Макрона приглашение на саммит G7
Президент Франции Эммануэль Макрон не пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского на саммит «Большой семерки» (G7) в Париже. Об этом сообщает украинское издание «Факты».

Зеленский отметил, что французский лидер «пока что» ничего ему не говорил насчет саммита G7.

«Потому что обычно, когда есть какие-то крупные дипломатические встречи, где присутствуют лидеры и где обсуждается тема Украины, он всегда меня приглашает», — сказал он.

До этого в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп пока не планирует ехать в Париж на саммит «Большой семерки». Мероприятие будет посвящено ситуациям вокруг Гренландии и Украины.

Тем временем Зеленский не поддержал притязания Трампа на Гренландию. Украинский лидер заявил о приверженности территориальной целостности Дании и выразил надежду, что Вашингтон прислушается к Европе. В то же время президент Украины отказался направлять на остров солдат ВСУ, несмотря на соглашение о военном сотрудничестве между Киевом и Копенгагеном.

Ранее Макрон объяснил участие Франции в учениях в Гренландии.

