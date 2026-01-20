Лукашенко рассказал, нужно ли платить $1 млрд для вступления в «Совет мира»

Лукашенко назвал враньем данные о взносе в $1 млрд для вступления в «Совет мира»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал враньем информацию о том, что для присоединения к «Совету мира» по сектору Газа необходимо выплатить $1 млрд в качестве взноса. Об этом пишет «БелТА».

Глава государства прокомментировал ситуацию в ходе встречи с журналистами в Минске. Представители СМИ задали ему вопрос о реальных условиях вступления в «Совет мира» и поинтересовались, соответствуют ли действительности слухи о необходимости внести $1 млрд.

«Эти больные люди (те, кто говорят и пишут о взносе в $1 млрд — «Газета.Ru») в очередной раз опростоволосились. Просто надо читать документ. Никаких денег не нужно», — сказал Лукашенко.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира» по сектору Газа. Принять участие в работе органа пригласили более 60 мировых лидеров. Среди них — президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и украинский лидер Владимир Зеленский. Последний заявил, что ему очень сложно представить, как Киев и Москва могут находиться вместе в том или ином совете.

Ранее в Кремле рассказали, что у России есть большое количество вопросов о «Совете мира».