Мужчина, избивший подростка на горке в Екатеринбурге, сам пришел в полицию

В Екатеринбурге мужчина, избивший подростка на горке, сам пришел в полицию
Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

В Екатеринбурге мужчина, который избил 13-летнего подростка на горке, сам пришел в полицию. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых сообщает РИА Новости.

Мужчина пришел в отдел полиции, чтобы дать показания. Отмечается, что до этого он сбрил свои «приметные» усы.

Инцидент произошел на горе Уктус. По словам матери пострадавшего, ее 13-летний сын ехал с горки и в последний момент заметил стоявшую внизу женщину. Пытаясь избежать столкновения, он отбросил снегокат в сторону, но все же врезался в незнакомку и сбил ее с ног. Мальчик еще не успел подняться на ноги и принести извинения, как супруг женщины принялся его избивать.

Ранее девушка получила переломы, катаясь на тюбинге в Екатеринбурге, и попала на видео.

